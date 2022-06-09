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    Песков: Страны, отказавшиеся платить по новым правилам за газ, уже отключены от поставок

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    14 комментариев

    Страны, которые отказались платить по новым правилам за газ, отключены от поставок, но новых отключений не планируется. Об этом 9 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Они уже отключены. Нет [не планируется новых отключений]. Система работает, система налажена. Те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», — сказал он.

    Напомним, 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Новый порядок расчётов за топливо начал действовать с 1 апреля. Россия пригрозила, что оценит непоступление средств как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

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    Комментарии (14)

    wbons
    а не будут брать - отключим газ (с)
    275039382
    ну разве что в твоих влажных снах
    Otkating
    Кудрин пообещал россиянам тяжелые годы, ничем не объяснив свой оптимизм.
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