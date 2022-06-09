Песков: Страны, отказавшиеся платить по новым правилам за газ, уже отключены от поставок

Страны, которые отказались платить по новым правилам за газ, отключены от поставок, но новых отключений не планируется. Об этом 9 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Они уже отключены. Нет [не планируется новых отключений]. Система работает, система налажена. Те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», — сказал он.
Напомним, 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Новый порядок расчётов за топливо начал действовать с 1 апреля. Россия пригрозила, что оценит непоступление средств как неисполнение обязательств со стороны покупателя.