Ректор МГУ заявил, что в России не будет радикальных образовательных реформ

Выход из Болонской системы не повлечет масштабных преобразований в российской образовательной системе. Такое мнение высказал ректор МГУ Виктор Садовничний, передает 9 июня «Коммерсантъ».
Он подтвердил сохранение бакалавриата и опроверг информацию о реформации системы образования в России.
«Преобразований этих делать не будут <…> Как дальше строить [образовательную модель], в ближайшее время будет решение», — сказал Садовничий.
Также ректор МГУ уточнил, что выступает за создание «своего, сильного» образования, а не за копирование иностранных моделей.
Как ранее сообщалось, министр Минобрнауки Валерий Фальков прогнозирует переход к национальной системе высшего образования в ближайшие годы. В Рособрнадзоре уточнили, что при отказе от Болонской системы отказ от ЕГЭ не планируется.