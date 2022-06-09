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    Ректор МГУ заявил, что в России не будет радикальных образовательных реформ

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    3 комментария

    Выход из Болонской системы не повлечет масштабных преобразований в российской образовательной системе. Такое мнение высказал ректор МГУ Виктор Садовничний, передает 9 июня «Коммерсантъ».

    Он подтвердил сохранение бакалавриата и опроверг информацию о реформации системы образования в России.

    «Преобразований этих делать не будут <…> Как дальше строить [образовательную модель], в ближайшее время будет решение», — сказал Садовничий.

    Также ректор МГУ уточнил, что выступает за создание «своего, сильного» образования, а не за копирование иностранных моделей.

    Как ранее сообщалось, министр Минобрнауки Валерий Фальков прогнозирует переход к национальной системе высшего образования в ближайшие годы. В Рособрнадзоре уточнили, что при отказе от Болонской системы отказ от ЕГЭ не планируется.

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    Комментарии (3)

    Satyr
    Че, и сказочных трудов Сказочника не будут изучать? Че это за совок тогда? Не скрепно...
    Dmitry Antonov
    Это и без него было понятно, что никаких реальных реформ не будет. Это никому не нужно и объективно невозможно.
    Дежурный по объединению
    Зато будет ректор МГУ. Колеблющийся вместе с Линией Партии.
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