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    «Против тех, кто власть отведав, наказания не изведав, деньги тырил из казны!» Бастрыкин поздравил Петра Первого стихами

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    7 комментариев

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил с юбилеем российского императора Петра I в день 350-летия, написав в его честь оду.

    Произведение Бастрыкина опубликовано в четверг, 9 июня, в информационном центре СК РФ. «Фонтанка» приводит его целиком — с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

    Пётр Первый — прародитель

    Для Российского СК —

    Не хулитель, а воитель

    И не критик, а строитель —

    Строил он свои Войска.

    И не только против шведов

    В ходе Северной войны —

    Против тех, кто власть отведав,

    Наказания не изведав,

    Деньги тырил из казны!

    Кто, утратив стыд и совесть,

    Брал на лапу не стыдясь,

    Позабыв про честь и совесть —

    Боль людская им — не горесть,

    Даже плахи не боясь.

    И майорских канцелярий

    Исторический рассвет,

    Как пример для государей

    Справедливых репрессалий

    Вдруг вкусил Российский «свет»!

    Не взирая на погоны,

    На заслуги и посты,

    Он давал князьям разгоны,

    Создавал свои законы,

    Наводил вперёд мосты!

    Мы по ним прошли с веками

    И открыли новый век —

    Не мечтами и слезами,

    А великими делами

    Главный смысл в нем - человек!

    Чтоб жила в России правда

    Что каждый знал, что — есть

    Справедливость,! А неправда

    Даже в звёздах миллиарда

    Не нарушит клятвы честь.

    Вспомним! Пётр подал идею,

    Пётр идею воплотил!

    Как России ассамблею,

    Как святую архидею

    Он СК нам сотворил

    Будем же его достойны!

    И с идеями Петра

    Мы уверенны, спокойны,

    Мы пройдём все наши войны,

    Велики СК Колонны,

    И бесстрашны наши воины,

    И под Знаменем Закона

    Крикнем мы Петру « Ура»!

    Напомним, что сегодня в честь юбилея Петра I в Петербурге запланировано множество праздничных мероприятий. О том, во сколько городскому бюджету обошлись эти торжества, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии (7)

    Wernum
    Отведав - изведав
    Правда - неправда

    Вот это рифмы!
    своих не бросаем
    пчёлы против мёда.
    Джеко
    Лицемер.
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