«Против тех, кто власть отведав, наказания не изведав, деньги тырил из казны!» Бастрыкин поздравил Петра Первого стихами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил с юбилеем российского императора Петра I в день 350-летия, написав в его честь оду.



Произведение Бастрыкина опубликовано в четверг, 9 июня, в информационном центре СК РФ. «Фонтанка» приводит его целиком — с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

Пётр Первый — прародитель

Для Российского СК —

Не хулитель, а воитель

И не критик, а строитель —

Строил он свои Войска.

И не только против шведов



В ходе Северной войны —

Против тех, кто власть отведав,

Наказания не изведав,

Деньги тырил из казны!

Кто, утратив стыд и совесть,

Брал на лапу не стыдясь,

Позабыв про честь и совесть —



Боль людская им — не горесть,

Даже плахи не боясь.

И майорских канцелярий

Исторический рассвет,

Как пример для государей

Справедливых репрессалий

Вдруг вкусил Российский «свет»!

Не взирая на погоны,

На заслуги и посты,

Он давал князьям разгоны,

Создавал свои законы,

Наводил вперёд мосты!

Мы по ним прошли с веками



И открыли новый век —

Не мечтами и слезами,

А великими делами

Главный смысл в нем - человек!

Чтоб жила в России правда

Что каждый знал, что — есть

Справедливость,! А неправда

Даже в звёздах миллиарда

Не нарушит клятвы честь.

Вспомним! Пётр подал идею,

Пётр идею воплотил!

Как России ассамблею,

Как святую архидею

Он СК нам сотворил

Будем же его достойны!

И с идеями Петра

Мы уверенны, спокойны,

Мы пройдём все наши войны,

Велики СК Колонны,

И бесстрашны наши воины,

И под Знаменем Закона

