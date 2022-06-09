«Против тех, кто власть отведав, наказания не изведав, деньги тырил из казны!» Бастрыкин поздравил Петра Первого стихами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил с юбилеем российского императора Петра I в день 350-летия, написав в его честь оду.
Произведение Бастрыкина опубликовано в четверг, 9 июня, в информационном центре СК РФ. «Фонтанка» приводит его целиком — с сохранением авторской орфографии и пунктуации.
Пётр Первый — прародитель
Для Российского СК —
Не хулитель, а воитель
И не критик, а строитель —
Строил он свои Войска.
И не только против шведов
В ходе Северной войны —
Против тех, кто власть отведав,
Наказания не изведав,
Деньги тырил из казны!
Кто, утратив стыд и совесть,
Брал на лапу не стыдясь,
Позабыв про честь и совесть —
Боль людская им — не горесть,
Даже плахи не боясь.
И майорских канцелярий
Исторический рассвет,
Как пример для государей
Справедливых репрессалий
Вдруг вкусил Российский «свет»!
Не взирая на погоны,
На заслуги и посты,
Он давал князьям разгоны,
Создавал свои законы,
Наводил вперёд мосты!
Мы по ним прошли с веками
И открыли новый век —
Не мечтами и слезами,
А великими делами
Главный смысл в нем - человек!
Чтоб жила в России правда
Что каждый знал, что — есть
Справедливость,! А неправда
Даже в звёздах миллиарда
Не нарушит клятвы честь.
Вспомним! Пётр подал идею,
Пётр идею воплотил!
Как России ассамблею,
Как святую архидею
Он СК нам сотворил
Будем же его достойны!
И с идеями Петра
Мы уверенны, спокойны,
Мы пройдём все наши войны,
Велики СК Колонны,
И бесстрашны наши воины,
И под Знаменем Закона
Крикнем мы Петру « Ура»!
Напомним, что сегодня в честь юбилея Петра I в Петербурге запланировано множество праздничных мероприятий. О том, во сколько городскому бюджету обошлись эти торжества, читайте на «Фонтанке».