Юрист из Приморья подал в суд на H&M за дискриминацию по национальному признаку

Юрист из Приморского края, руководитель одной из местных юридических компаний Дмитрий Качан подал иск к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц». Он требует возместить ему моральный вред за дискриминацию по национальному признаку из-за закрытия сети магазинов H&M в России. Сумма исковых требований — 700 тысяч рублей.

«Данное исковое заявление является поводом доказать, что ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку, — заявил Качан РИА Новости. — Почему я как гражданин РФ не имею возможности приобрести товар у организации, которая не в состоянии ликвидации, простоя и банкротства, а просто объявила, что закрывает магазины на территории России в поддержку граждан Украины? Мы, обычные потребители в России, ничем не хуже и имеем право покупать одежду там, где хотим».

Юрист предоставил информагентству текст иска, в котором указано, что на официальном сайте интернет-магазина H&M есть товар с отметкой «в наличии» при указании цены в рублях, включая доставку. В то же время заказать вещь нельзя — уточняется, что временно покупку в данном регионе совершить невозможно.



Напомним, что H&M приостановила все продажи в России в начале марта. В заявлении шведской компании было сказано, что там «глубоко обеспокоены трагическими событиями на Украине и поддерживают всех пострадавших». О том, как выглядели магазины H&M в Петербурге на следующий день после объявленного закрытия, читайте и смотрите на «Фонтанке».

