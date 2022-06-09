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    Экономика и санкции

    Юрист из Приморья подал в суд на H&M за дискриминацию по национальному признаку

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    7 комментариев

    Юрист из Приморского края, руководитель одной из местных юридических компаний Дмитрий Качан подал иск к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц». Он требует возместить ему моральный вред за дискриминацию по национальному признаку из-за закрытия сети магазинов H&M в России. Сумма исковых требований — 700 тысяч рублей.

    «Данное исковое заявление является поводом доказать, что ни один бренд не имеет права ущемлять и подвергать дискриминации по национальному признаку, — заявил Качан РИА Новости. — Почему я как гражданин РФ не имею возможности приобрести товар у организации, которая не в состоянии ликвидации, простоя и банкротства, а просто объявила, что закрывает магазины на территории России в поддержку граждан Украины? Мы, обычные потребители в России, ничем не хуже и имеем право покупать одежду там, где хотим».

    Юрист предоставил информагентству текст иска, в котором указано, что на официальном сайте интернет-магазина H&M есть товар с отметкой «в наличии» при указании цены в рублях, включая доставку. В то же время заказать вещь нельзя — уточняется, что временно покупку в данном регионе совершить невозможно.

    Напомним, что H&M приостановила все продажи в России в начале марта. В заявлении шведской компании было сказано, что там «глубоко обеспокоены трагическими событиями на Украине и поддерживают всех пострадавших». О том, как выглядели магазины H&M в Петербурге на следующий день после объявленного закрытия, читайте и смотрите на «Фонтанке».

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    Комментарии (7)

    Джеко
    В рассий такие юристы. Уровень от ларька.
    275072673
    он наверно хотел сказать по naziональному ?
    Алик-1
    Юрист решил добиться известности, но только эффект прямо противоположный. Вот если б его выставили из магазина по национальному признаку… А так поезжай в Японию, в Китай и покупай. Как мы это делали когда то в Финляндии
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