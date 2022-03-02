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H&M останавливает продажи в России из-за военных действий в Украине

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Шведская компания H&M временно приостанавливает все продажи в России. Вечером 2 марта на официальном сайте компании появилось соответствующее объявление.

«В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу! Пожалуйста, обновите страницу или перезагрузите приложение через несколько минут», — говорится в сообщении.

Фото: скриншот с сайта hm.com
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При этом в комментарии Reuters в компании уточнили, что глубоко обеспокоены трагическими событиями на Украине и «поддерживают всех пострадавших». Именно это и стало причиной приостановки продаж.

Фото: скриншот с сайта hm.com

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Комментарии (15)

Puziaka
Ни разу не был, так что побоку. Мир им.
муматор
а что с людьми, которые там работали будет?
6cat
Ой, испугали!
Не пользовался этим магазином и не собираюсь.
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