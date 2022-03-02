H&M останавливает продажи в России из-за военных действий в Украине

Шведская компания H&M временно приостанавливает все продажи в России. Вечером 2 марта на официальном сайте компании появилось соответствующее объявление.
«В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу! Пожалуйста, обновите страницу или перезагрузите приложение через несколько минут», — говорится в сообщении.
При этом в комментарии Reuters в компании уточнили, что глубоко обеспокоены трагическими событиями на Украине и «поддерживают всех пострадавших». Именно это и стало причиной приостановки продаж.