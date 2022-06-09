После драки со стрельбой в коммунальной квартире в центре Петербурга возбудили дело. Спокойный отход «рыцарей» попал на видео

После драки со стрельбой в квартире на 6-й Красноармейской улице в Адмиралтейском УМВД возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 9 июня.

Как установили сотрудники полиции, в одной из комнат коммуналки четыре товарища выпивали и сильно шумели. Их соседке это не понравилось, и она сделала им замечание, но в ответ получила пожелание вернуться к себе на русском матерном. Девушка вызвала на подмогу двух друзей. Они, по предварительной информации, не только кулаками, но и с помощью газа из баллончика и травматического пистолета поучили шумных соседей вежливо вести конфликтный диалог.

