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    После драки со стрельбой в коммунальной квартире в центре Петербурга возбудили дело. Спокойный отход «рыцарей» попал на видео

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    Агрессивных защитников жительницы коммунальной квартиры в Адмиралтейском районе задержали сотрудники полиции. Одного вытащили из спортзала.

    После драки со стрельбой в квартире на 6-й Красноармейской улице в Адмиралтейском УМВД возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 9 июня.

    Как установили сотрудники полиции, в одной из комнат коммуналки четыре товарища выпивали и сильно шумели. Их соседке это не понравилось, и она сделала им замечание, но в ответ получила пожелание вернуться к себе на русском матерном. Девушка вызвала на подмогу двух друзей. Они, по предварительной информации, не только кулаками, но и с помощью газа из баллончика и травматического пистолета поучили шумных соседей вежливо вести конфликтный диалог.

    Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    После чего девушка с друзьями уехала на синей «КИА». На камеры в парадной и на улице попало, как троица неспешно покидала дом, не забыв прихватить домашнего питомца. В Петербурге был объявлен план «Перехват», который, впрочем, результата не принес.

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    В результате конфликта 43- летний мужчина получил травматическое ранение груди и был госпитализирован в больницу. Медицинская помощь также потребовалась троим его товарищам, которые после оказания помощи в удовлетворительном состоянии были отпущены домой.

    Сотрудники полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали друзей девушки. 36-летнего мужчину взяли прямо во время тренировки в спортзале на Курской улице, а его 35-летнего коллегу из Тамбовской области задержали чуть позже у дома 36 по Тамбовской улице.

    Обоих доставили в отдел полиции, где им придется провести как минимум двое суток.

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