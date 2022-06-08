Беглецы на синей KIA ранили человека, помогая знакомой разобраться с шумной компанией

В полиции подтвердили, что в Петербурге разыскивают сбежавших квартирных стрелков. По предварительным данным, они успели ранить одного человека.



О подробностях конфликта сообщает 8 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. В съемной комнате в доме № 6 по 6-й Красноармейской улице выпивали пятеро мужчин, которым не понравилось замечание соседки — она просила отдыхать потише. Девушка вызвала на подмогу двоих знакомых, которые не только избили компанию, но даже использовали слезоточивый газ и травматический пистолет. Один из отдыхающих попал в больницу с травмой груди.

