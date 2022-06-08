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    Беглецы на синей KIA ранили человека, помогая знакомой разобраться с шумной компанией

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    2 комментария

    В полиции подтвердили, что в Петербурге разыскивают сбежавших квартирных стрелков. По предварительным данным, они успели ранить одного человека.

    О подробностях конфликта сообщает 8 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. В съемной комнате в доме № 6 по 6-й Красноармейской улице выпивали пятеро мужчин, которым не понравилось замечание соседки — она просила отдыхать потише. Девушка вызвала на подмогу двоих знакомых, которые не только избили компанию, но даже использовали слезоточивый газ и травматический пистолет. Один из отдыхающих попал в больницу с травмой груди.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Как сообщала «Фонтанка», в центре объявили план «Перехват». По предварительным данным, агрессоры скрылись на синей KIA Ceed.

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    Комментарии (2)

    Slava_Rossii
    Сидя на нарах мужчины будут очень благодарны за это своей знакомой.
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