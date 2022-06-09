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    Россия начала учения в Балтийском море с участием нескольких десятков кораблей и авиации

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    3 комментария

    На Балтийском флоте начались оперативные учения, к которым привлекли около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также до 2 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба флота.

    «В соответствии с планом подготовки сил (войск) Балтийского флота (БФ) на 2022 год в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области под руководством командующего БФ вице-адмирала Виктора Лиины стартовало оперативное учение с группировками флота», — цитирует сообщение ТАСС.

    Корабельные тактические группы вышли из пунктов базирования и развернули силы в районах Балтийского моря, чтобы выполнить учебные задачи по защите и обороне морских коммуникаций и баз. Цель учений — «повышение уровня готовности и способности органов военного управления Балтийского флота, совершенствование взаимодействия, морской и полевой выучки экипажей кораблей и личного состава береговых войск, а также получение практики командованием и штабами в управлении силами флота».

    Учения продлятся до 19 июня.

    Ранее в Балтийском море начались крупномасштабные военно-морские учения стран-членов НАТО BALTOPS 2022. В маневрах принимают участие 14 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявки на вступление в альянс. В общей сложности в учениях задействованы 45 боевых кораблей, 7 тысяч военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.

    После начала этих маневров плановые учения в Балтийском море провели корабли Балтийского флота. Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» выполнили артиллерийские стрельбы.

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    Комментарии (3)

    Live Evil
    Они там, кажись, все парадные катера и шлюпки повыводили, если списочный состав знать. Так победим!
    Maxi 555
    А что, морской бой то будет? Что я зря что-ли 8К с диагональю 86 купил?
    xepnuminu
    сбеглов рассказал уже кто уничтожил Мариуполь?
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