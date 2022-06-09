Россия начала учения в Балтийском море с участием нескольких десятков кораблей и авиации

На Балтийском флоте начались оперативные учения, к которым привлекли около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также до 2 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба флота.



«В соответствии с планом подготовки сил (войск) Балтийского флота (БФ) на 2022 год в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области под руководством командующего БФ вице-адмирала Виктора Лиины стартовало оперативное учение с группировками флота», — цитирует сообщение ТАСС.