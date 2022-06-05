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    После начала маневров НАТО на Балтике учения провели корабли Балтфлота

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    3 комментария

    Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» выполнили артиллерийские стрельбы в Балтийском море в ходе учений. Как сообщает 5 июня «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтфлота в воскресенье, стреляли по надводным и воздушным целям.

    Стрельбы выполнялись из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630. Отмечается, что учения были плановыми.

    МДКВП «Мордовия» и «Евгений Кочешков» — самые большие в мире десантные корабли на воздушной подушке.

    Ранее в Балтийском море начались крупномасштабные военно-морские учения стран-членов НАТО BALTOPS 2022. В маневрах принимают участие 14 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявки на вступление в альянс. В общей сложности в учениях задействованы 45 боевых кораблей, 7 тыс. военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.

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    Комментарии (3)

    Vasya11
    Лично меня, интересует одно.
    Почему страны ЕС проводили военные ученья, практически в полном составе?
    А Балтфлот не привлёк к ученьям страны ОДКБ?
    Возможно совместные, подобные мероприятия принесут большей пользы? Чем демонстрировать единичный трицепс.
    своих не бросаем
    корабли))) катера ёлки палки...
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