После начала маневров НАТО на Балтике учения провели корабли Балтфлота

Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» выполнили артиллерийские стрельбы в Балтийском море в ходе учений. Как сообщает 5 июня «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтфлота в воскресенье, стреляли по надводным и воздушным целям.



Стрельбы выполнялись из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630. Отмечается, что учения были плановыми.

