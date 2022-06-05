После начала маневров НАТО на Балтике учения провели корабли Балтфлота

Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» выполнили артиллерийские стрельбы в Балтийском море в ходе учений. Как сообщает 5 июня «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Балтфлота в воскресенье, стреляли по надводным и воздушным целям.
Стрельбы выполнялись из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630. Отмечается, что учения были плановыми.
МДКВП «Мордовия» и «Евгений Кочешков» — самые большие в мире десантные корабли на воздушной подушке.
Ранее в Балтийском море начались крупномасштабные военно-морские учения стран-членов НАТО BALTOPS 2022. В маневрах принимают участие 14 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявки на вступление в альянс. В общей сложности в учениях задействованы 45 боевых кораблей, 7 тыс. военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.