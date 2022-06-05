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    На Балтике стартовали военно-морские учения НАТО

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    В Балтийском море начались крупномасштабные военно-морские учения стран-членов НАТО BALTOPS 2022. Об этом со ссылкой на данные Северо-атлантического альянса в воскресенье, 5 июня, сообщает «Интерфакс».

    Уточняется, что в маневрах принимают участие 14 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявки на вступление в альянс. В общей сложности в учениях задействованы 45 боевых кораблей, 7 тыс. военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.

    Учения, которые продлятся до 16 июня, на различных этапах будут проходить в центральной и южной частях Балтийского моря, в том числе вблизи берегов Швеции, Латвии, Польши и Германии.

    Напомним, ранее в Минобороны РФ рассказали об испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в Баренцевом море.

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