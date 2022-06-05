На Балтике стартовали военно-морские учения НАТО

В Балтийском море начались крупномасштабные военно-морские учения стран-членов НАТО BALTOPS 2022. Об этом со ссылкой на данные Северо-атлантического альянса в воскресенье, 5 июня, сообщает «Интерфакс».



Уточняется, что в маневрах принимают участие 14 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявки на вступление в альянс. В общей сложности в учениях задействованы 45 боевых кораблей, 7 тыс. военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.

