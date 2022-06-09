«Нужен новый имперский реализм». Как высказалась автор одной из лучших картин на поле Марса к дню рождения Петра

Автор одной из картин, представленных на Марсовом поле к дню рождения Петра Первого, удивила «Фонтанку» готовностью художников к новой реальности. И даже более: читайте, что думают выпускники Академии художеств про творческую экспедицию в Донбасс.



Поделиться Поделиться





Марсово поле 9 июня готово к дню рождения Петра Первого. В том числе и выставленные там монументальные полотна, посвященные императору. По мнению ректора Академии художеств Семена Михайловского, одна из лучших картин — за авторством недавней выпускницы Академии Ксении Карпенко.



Поделиться Поделиться





— Наступает возрождение академизма: фигуративность, основательность, пафос. И странно думать, что тот, кто получил академизм, будет существовать в другом режиме, — предсказал Михайловский, добавив: — Недавно считалось, что хорошо, когда художники свободны, но это очень относительно, потому что им диктует тот же арт-рынок Европы и Китая.

«Фонтанка» задала вопросы Ксении Карпенко. Разумеется, они не касаются техники живописи.

— С Советским Союзом закончилось монументальное искусство, в 90-е началось искусство для хором нового русского, а любая огромная картина не может быть домашней. Согласны?

— Вы правы. В девяностые закончилась такая всеобъемлющая эстетика, которая могла бы быть применена и к домашнему, и к такому в общем-то обширному архитектурному решению. Кончилась та единая система.

— Любая монументальная работа заказывается государством. «Газпром» — это государство. Настает время, когда государство поставит на поток такие заказы?



— Мне кажется, что сейчас мы живём в такое удивительное время, когда примеряются советская эстетика, имперская эстетика и эстетика новой России. Примеряется и сплавляется во что-то усредненное. Если мы посмотрим, как мы исполняли работы этого проекта, то нам была дана большая свобода. Конечно, основные моменты мы согласовали, композиционные решения, но нас не вгоняли в какие-то железные рамки, нам предоставили свободу самовыражения.

— Ощущается художниками, что скоро их призовёт государство?



— Ощущается, но не многими художниками. В данный момент интеллигенция — художники, актёры, писатели — это сложно, конечно, обобщать, но это люди, кто в массе своей дистанцируется от государства... Они находятся в некой пассивной позиции. Это плохо. Должна быть какая-то консолидация, на мой взгляд, особенно в такие времена, как сейчас.

— Представим, я к вам прихожу в виде государства и говорю: «Ксения, давайте так: я посмотрел на ваши работы, набирайте группу, вам виднее кого — от скульпторов до художников, графиков и так далее. Говорите, что вам надо и мы вас везём в ЛНР, ДНР, туда — на передовую». Вы бы нашли единомышленников?



— В окружении именно художественном — вполне.

— Сколько народу Академии проголосовало бы за то, что государство бы сказало: «Ребята, вы нам нужны»? А сколько бы сказало: «Не надо нами командовать»? — Я думаю, что абсолютное большинство были бы за и были бы несказанно счастливы. Потому что это дало бы им какую-то уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что они делают, и в том, что они делают это правильно. И то, что они нужны. Подробнее о том, как хрупкая художница сделала заявления, несовместимые с принятым мнением о свободе творчества, читайте на 47news.

