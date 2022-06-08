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    КПРФ предложила восстановить пятилетние программы специалитета в вузах РФ

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    4 комментария

    Подготовленный депутатами КПРФ законопроект о внесении изменений в закон об образовании, который позволит вузам реализовывать программы специалитета по всем направлениям обучения, был направлен в комитет Госдумы по науке и высшему образованию. Информация об этом 8 июня была размещена на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

    Согласно тексту пояснительной записки, инициатива направлена «на исправление ситуации в высшем образовании России», которая сложилась из-за «непродуманного» вхождения страны в Болонский процесс.

    Смысл Болонского процесса заключается в обеспечении академической мобильности студентов, в первую очередь международной. Чтобы упростить её, в российских вузах ввели двухступенчатую структуру высшего образования, включающую в себя бакалавриат и магистратуру. Однако, по словам авторов законопроекта, утверждение такой структуры привело к практическому исключению возможности получения образования по программе специалитета по большинству специальностей и направлений подготовки.

    «Создание условий для трансграничной академической мобильности, которыми реально может воспользоваться незначительное меньшинство российских студентов, привело к значительному снижению качества подготовки большинства выпускников образовательных организаций высшего образования — бакалавров», — говорится в тексте пояснительной записки.

    Целесообразным, по мнению авторов законопроекта, представляется восстановить возможность реализации программ специалитета по всем специальностям и направлениям подготовки высшего образования. Для этого потребуется утвердить федеральные образовательные стандарты.

    Напомним, 6 июня «Фонтанка» писала, что все российские вузы исключили из Болонского процесса по решению Болонской группы. По словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, так случилось, потому что ректоры вузов подписались под обращением о поддержке президента РФ Владимира Путина в связи со специальной военной операцией на Украине.

    Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия в ближайшие несколько лет сможет перейти от Болонской системы к собственной национальной системе высшего образования. «Главное задать вектор, направление и целеполагание… в ближайшие несколько лет спокойно, без резких изменений», — добавил министр.

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    Комментарии (4)

    angel of death
    а смысл?
    человек с высшим образованием внутри страны получает ровно столько же, сколько без этого образования
    а теоретические знания этого в/о в корне отличаются от практических реалий...
    и что оно в итоге даёт? =/

    да будьте вы хоть дважды или трижды специалистом - минус ЖКХ, минус проезд, минус ням-ням, минус на детей, минус на жену, и что в итоге остаётся этому специалисту? бутылка водки да хвост селёдки? о да, прям престижом пахнуло...
    pulspb
    Пятилетки еще верните
    Денеб
    Вперёд в СССР! Полным ходом в прошлое!
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