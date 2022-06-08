Кандидатов на получение оружия будет проверять ФСБ. Исключение сделают для силовиков, чиновников и аборигенов

а смысла от этого оружия?



когда Правила Метрополитена возвышаются над Федеральным Законодательством, всё остальное теряет смысл...



вот есть у вас ОООП, но нет машины, и как вам с севера города на юг города проехать? с текущим уровнем зарплат на такси не разъездишься...



а в метро вас не пустят, несмотря на наличие всех разрешений от МВД...



зачем люди таскают это с собой? чтобы суметь защиться от схемы "четверо на одного", когда толпа из пьяного быдла лезет к вам с "дай-ка позвонить" или "эээ, закурить не найдётся"?



гопоты в стране полным полно, ещё и мигрантов завозят, которые на слабый пол нападают... пара "пуков" в воздух как правило отгоняют тех, кто готов совершить преступление, а если не отгоняют, то последующие "пуки" позволяют его предотвратить и задержать всяких маньяков, насильников и обдолбанных граждан до приезда блюстителей правопорядка...



только смысл от этого ОООП если его нельзя с собой возить? =/



вроде для безопасности его одобряют, но ездить с ним не дают.