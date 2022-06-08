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    Кандидатов на получение оружия будет проверять ФСБ. Исключение сделают для силовиков, чиновников и аборигенов

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    5 комментариев

    Госдума РФ на заседании в среду, 8 июня, приняла в первом чтении законопроект о проверке органами ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности кандидатов на получение огнестрельного оружия.

    Документ предполагает, что в отношении желающих приобрести оружие граждан будут проводить специальную проверку на предмет их возможной причастности к организованной преступности, а также «о вынашиваемых намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях или о признаках угрозы для государственной и общественной безопасности», — говорится в пояснительной записке. Проверять будут сотрудники МВД и ФСБ, после чего на основании представленных ими данных Росгвардия выдаст соответствующее заключение.

    При этом предполагается, что освободят от подобной проверки военных, правоохранителей, госслужащих и представителей коренных малочисленных народов.

    Напомним, что ранее правительство РФ разрешило выдавать оружие спасателям.

    Также «Фонтанка» подробно рассказывала, в каких учреждениях жители Петербурга могут пройти медицинское освидетельствование и получить справку — медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием.

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    Комментарии (5)

    angel of death
    а смысла от этого оружия?

    когда Правила Метрополитена возвышаются над Федеральным Законодательством, всё остальное теряет смысл...

    вот есть у вас ОООП, но нет машины, и как вам с севера города на юг города проехать? с текущим уровнем зарплат на такси не разъездишься...

    а в метро вас не пустят, несмотря на наличие всех разрешений от МВД...

    зачем люди таскают это с собой? чтобы суметь защиться от схемы "четверо на одного", когда толпа из пьяного быдла лезет к вам с "дай-ка позвонить" или "эээ, закурить не найдётся"?

    гопоты в стране полным полно, ещё и мигрантов завозят, которые на слабый пол нападают... пара "пуков" в воздух как правило отгоняют тех, кто готов совершить преступление, а если не отгоняют, то последующие "пуки" позволяют его предотвратить и задержать всяких маньяков, насильников и обдолбанных граждан до приезда блюстителей правопорядка...

    только смысл от этого ОООП если его нельзя с собой возить? =/

    вроде для безопасности его одобряют, но ездить с ним не дают.
    М.Венедиктов
    В законе уже 10 пунктов исключений на оружие (административка, судимость, «вещества», бродяжничество и т.д.), а тут А.Хинштейн и Ко хотят ещё дополнить подозрением, что гражданин может относиться к экстремистской или террористической группировке. Но при этом связь с коррупционной группировкой, видимо, не будет препятствием вооружаться. Про прохождение срочной службы – ни слова. Какая-то нелепая попытка создать из трудового чиновничества то ли касту кшатриев, то ли неприкасаемых.
    Maik5
    "госслужащих" почтальонов, учителей?
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