Кандидатов на получение оружия будет проверять ФСБ. Исключение сделают для силовиков, чиновников и аборигенов

Госдума РФ на заседании в среду, 8 июня, приняла в первом чтении законопроект о проверке органами ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности кандидатов на получение огнестрельного оружия.
Документ предполагает, что в отношении желающих приобрести оружие граждан будут проводить специальную проверку на предмет их возможной причастности к организованной преступности, а также «о вынашиваемых намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях или о признаках угрозы для государственной и общественной безопасности», — говорится в пояснительной записке. Проверять будут сотрудники МВД и ФСБ, после чего на основании представленных ими данных Росгвардия выдаст соответствующее заключение.
При этом предполагается, что освободят от подобной проверки военных, правоохранителей, госслужащих и представителей коренных малочисленных народов.
Напомним, что ранее правительство РФ разрешило выдавать оружие спасателям.
Также «Фонтанка» подробно рассказывала, в каких учреждениях жители Петербурга могут пройти медицинское освидетельствование и получить справку — медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием.