Правительство РФ разрешило выдавать спасателям оружие

Сотрудникам МЧС разрешено выдавать оружие в случае реальной угрозы их жизни. Постановление правительства опубликовано 15 апреля.

Выдавать оружие и боеприпасы спасателям могут «начальники территориальных органов и руководители спасательных воинских формирований МЧС». Наличие угрозы, следуя тексту изменяемого постановления от 1996 года, подписанного еще Виктором Черномырдиным, определяется так:

«Боевое оружие может быть выдано защищаемым лицам лишь в исключительных случаях, когда обеспечивающими их безопасность органами будет признано, что выдача такого оружия крайне необходима для обеспечения защиты жизни и здоровья указанных лиц.

