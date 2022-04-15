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    Правительство РФ разрешило выдавать спасателям оружие

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    4 комментария

    Сотрудникам МЧС разрешено выдавать оружие в случае реальной угрозы их жизни. Постановление правительства опубликовано 15 апреля.

    Выдавать оружие и боеприпасы спасателям могут «начальники территориальных органов и руководители спасательных воинских формирований МЧС». Наличие угрозы, следуя тексту изменяемого постановления от 1996 года, подписанного еще Виктором Черномырдиным, определяется так:

    «Боевое оружие может быть выдано защищаемым лицам лишь в исключительных случаях, когда обеспечивающими их безопасность органами будет признано, что выдача такого оружия крайне необходима для обеспечения защиты жизни и здоровья указанных лиц.

    Оружие выдается защищаемым лицам во временное пользование только на период действия в отношении их реальной угрозы».

    Сотрудники МЧС оказались под госзащитой летом 2021 года.

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    Комментарии (4)

    Свободу Лёхе!
    Следующие - бюджетники?
    chip1
    — Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть? (с)
    VKuser279092
    Понятно. Членам МО, РГ, МВД, ФСО, ФСБ, и прочая, и прочая, доверия уже не хватает. Может, члены МЧС спасут режим, если им пушки дать? Не-а. Поздновато, ребята за стеной. Точно так же себя поведут.
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