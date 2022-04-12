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    Власти Петербурга рассказали, куда идти желающим иметь оружие

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    6 комментариев

    Комитет по здравоохранению опубликовал информацию о том, где в Петербурге горожане могут пройти медицинское освидетельствование и получить справку — медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием.

    Как напомнили в комитете 12 апреля, в России начал действовать новый порядок выдачи справок об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. Медицинское освидетельствование теперь проводится организациями государственной системы здравоохранения. Оно включает в себя медицинский осмотр врачом-офтальмологом и врачом — психиатром-наркологом, психиатрическое освидетельствование и химико-токсикологические исследования. А также лабораторные исследования крови и мочи на определение хронического употребления алкоголя и диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с его употреблением.

    В результате обследований формируются заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (форма № 002-О/у) и медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (форма № 003-О/у).

    Справку формы № 003-О/у можно получить в Городской наркологической больнице на Республиканской улице, также химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов проводятся в ее филиале на Миргородской улице.

    Справку по форме № 002-О/у «Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием» получить возможно в 16 медучреждениях: это Николаевская и 40-я больницы, а также поликлиники № 107, 111, 117, 122, 22, 23, 32, 38, 43, 76, 8, 86, 87 и 37.

    Медицинские заключения формируются в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником, и размещаются в федеральном реестре, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

    Ужесточение правил прохождения медкомиссии для владельцев оружия или для тех, кто только хочет получить право на его владение, было принято после нескольких случаев массового расстрела. В Пермском университете Тимур Бекмансуров расстрелял шесть человек, еще 47 — пострадали. В Казани в 175-й гимназии Ильназ Галявиев расстрелял учеников и учителей, погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали.

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    Комментарии (6)

    lamer
    А я в марте у коммерсов прошел. Теперь 5 лет свободен от визита в поликлинику на районе.
    gatsby55
    в военкомат
    Ushat Pomoev
    Как известно, оптимист учит английский язык, пессимист - китайский, а реалист покупает автомат Калашникова.
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