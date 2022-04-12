Власти Петербурга рассказали, куда идти желающим иметь оружие

Комитет по здравоохранению опубликовал информацию о том, где в Петербурге горожане могут пройти медицинское освидетельствование и получить справку — медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием.

Как напомнили в комитете 12 апреля, в России начал действовать новый порядок выдачи справок об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. Медицинское освидетельствование теперь проводится организациями государственной системы здравоохранения. Оно включает в себя медицинский осмотр врачом-офтальмологом и врачом — психиатром-наркологом, психиатрическое освидетельствование и химико-токсикологические исследования. А также лабораторные исследования крови и мочи на определение хронического употребления алкоголя и диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с его употреблением.

В результате обследований формируются заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (форма № 002-О/у) и медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (форма № 003-О/у).



Справку формы № 003-О/у можно получить в Городской наркологической больнице на Республиканской улице, также химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов проводятся в ее филиале на Миргородской улице.



Справку по форме № 002-О/у «Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием» получить возможно в 16 медучреждениях: это Николаевская и 40-я больницы, а также поликлиники № 107, 111, 117, 122, 22, 23, 32, 38, 43, 76, 8, 86, 87 и 37.



Медицинские заключения формируются в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником, и размещаются в федеральном реестре, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

