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    Экономика и санкции

    Песков: Для поставок на Запад российского зерна нужно «менять санкции»

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    5 комментариев

    Для поставок российского зерна на международные рынки необходимо «менять санкции», но пока предметных разговоров на эту тему нет. Об этом 8 июня заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    «Вы знаете заявление президента Путина, который сказал, что для того, чтобы российские объемы зерна все-таки были поставлены на международные рынки, нужно менять соответствующие санкции, которые наложены, — прямые, косвенные, санкции, связанные со страхованием судов, с невозможностью захода в порты европейские судов, которые везут это зерно. Все это существенно затрудняет процесс... Предметных пока разговоров на этот счет нет», — сказал пресс-секретарь главы государства (цитата по РИА Новости).

    Также Песков затронул вопрос вывоза украинского зерна. По его словам, Киев должен сначала определиться с тем, хочет ли он сам «куда-то отправлять» пшеницу.

    «Мы должны понять позицию украинской стороны. Речь ведь идет об украинском зерне. Насколько нам известно, этого зерна намного меньше, чем заявляют украинцы, — это первое. Второе — не нужно сильно преувеличивать значение запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки. Это слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние оказывать на развитие продовольственного кризиса», — отметил представитель Кремля.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что экспорт пшеницы из России в следующем сельскохозяйственном году может достичь 50 млн тонн. Кроме того, он назвал «блефом» заявления о том, что РФ «не дает» вывозить украинское зерно.

    Напомним, в рамках пятого пакета санкций Евросоюза российским судам запретили входить в европейские порты. Однако исключение делается для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики. Под запрет попали также российские и белорусские автомобильные грузоперевозки в пределах ЕС.

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    Комментарии (5)

    274767939
    что-то не так пошло?
    Кровокрас
    А почему Песков не озвучит ответ Путину, что заниматься "дипломатией вымогательства" с ним никто не будет ?
    Две монеты
    Вот так был пройден путь от "санкции нам только на пользу" до "отмена санкций как национальная идея"...
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