Песков: Для поставок на Запад российского зерна нужно «менять санкции»

Для поставок российского зерна на международные рынки необходимо «менять санкции», но пока предметных разговоров на эту тему нет. Об этом 8 июня заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете заявление президента Путина, который сказал, что для того, чтобы российские объемы зерна все-таки были поставлены на международные рынки, нужно менять соответствующие санкции, которые наложены, — прямые, косвенные, санкции, связанные со страхованием судов, с невозможностью захода в порты европейские судов, которые везут это зерно. Все это существенно затрудняет процесс... Предметных пока разговоров на этот счет нет», — сказал пресс-секретарь главы государства (цитата по РИА Новости).



Также Песков затронул вопрос вывоза украинского зерна. По его словам, Киев должен сначала определиться с тем, хочет ли он сам «куда-то отправлять» пшеницу.

«Мы должны понять позицию украинской стороны. Речь ведь идет об украинском зерне. Насколько нам известно, этого зерна намного меньше, чем заявляют украинцы, — это первое. Второе — не нужно сильно преувеличивать значение запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки. Это слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние оказывать на развитие продовольственного кризиса», — отметил представитель Кремля.