Гвоздь «сиреневого» маршрута. Почувствуйте аромат через фотографии

После прохладной весны погода навёрстывает упущенное, и Марсово поле преображается. Ещё несколько ярких фотографий в копилку цветущего Петербурга 8 июня.
Все оттенки лилового можно наблюдать на Марсовом поле. Там пьянящие ароматы и буйство красок вдоль аллей, на картинах уличных художников и на фотографиях отдыхающих, солнечные ванны с которыми накануне принимал фотограф «Фонтанки».
В мае к 350-летию со дня рождения Петра Первого здесь высадили ещё 130 кустов венгерской сирени. Найти их можно рядом с пересечением Садовой улицы и набережной Мойки.
8 июня отогреваться на Марсовом поле и вдыхать цветочные запахи может быть не так приятно, как накануне. Синоптики обещают грозу, дождевой фронт подбирается с запада.