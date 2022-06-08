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    Гвоздь «сиреневого» маршрута. Почувствуйте аромат через фотографии

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    После прохладной весны погода навёрстывает упущенное, и Марсово поле преображается. Ещё несколько ярких фотографий в копилку цветущего Петербурга 8 июня.

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    Все оттенки лилового можно наблюдать на Марсовом поле. Там пьянящие ароматы и буйство красок вдоль аллей, на картинах уличных художников и на фотографиях отдыхающих, солнечные ванны с которыми накануне принимал фотограф «Фонтанки».

    В мае к 350-летию со дня рождения Петра Первого здесь высадили ещё 130 кустов венгерской сирени. Найти их можно рядом с пересечением Садовой улицы и набережной Мойки.

    8 июня отогреваться на Марсовом поле и вдыхать цветочные запахи может быть не так приятно, как накануне. Синоптики обещают грозу, дождевой фронт подбирается с запада.

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