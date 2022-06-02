Яркий. Нежный. Разный. Каким видите цветущий Петербург вы

В Петербурге необычно ярко. Любимый многими, но обычно монохромный город, окрасился в разные цвета. Яблони, черемуха, каштаны, тюльпаны, пионы: распустилось все и сразу.
автор видео читательница «Фонтанки» Елена
Днем 2 июня «Фонтанка» попросила вас прислать свое видение цветущего Петербурга. Результат превзошел все наши ожидания. Итак, каким видите город в это время года вы.
Петербург цветущий иногда оказывается неожиданно стройным.
Белый цвет летом радует глаз. Если это не снег, конечно.
Петербург цветущий, безусловно, яркий. И иногда очень одинокий.
И все же Петербург в цветах остается собой — городом. Неважно, о каком районе идет речь. Будь то современные новостройки, панельные дома или центр, город все равно остается красивым.
Редакция «Фонтанки» — тоже своего рода читатели. Таким цветущий Петербург днем 2 июня увидели наши коллеги.