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    Яркий. Нежный. Разный. Каким видите цветущий Петербург вы

    729
    2 комментария

    В Петербурге необычно ярко. Любимый многими, но обычно монохромный город, окрасился в разные цвета. Яблони, черемуха, каштаны, тюльпаны, пионы: распустилось все и сразу.

    автор видео читательница «Фонтанки» Елена

    Днем 2 июня «Фонтанка» попросила вас прислать свое видение цветущего Петербурга. Результат превзошел все наши ожидания. Итак, каким видите город в это время года вы.

    Петербург цветущий иногда оказывается неожиданно стройным.

    Фото: автор читательница «Фонтанки» Елена
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    Фото: автор читательница «Фонтанки» Татьяна
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    Белый цвет летом радует глаз. Если это не снег, конечно.

    Фото: автор читательница «Фонтанки» Наталья
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    Фото: автор читательница «Фонтанки»
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    Фото: автор читательница «Фонтанки»
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    Фото: автор читательница «Фонтанки» Алиса
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    Петербург цветущий, безусловно, яркий. И иногда очень одинокий.

    Фото: автор читательница «Фонтанки» Ольга
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    Фото: автор читательница «Фонтанки» Мария
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    Фото: автор читательница «Фонтанки» Алёна
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    И все же Петербург в цветах остается собой — городом. Неважно, о каком районе идет речь. Будь то современные новостройки, панельные дома или центр, город все равно остается красивым.

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    Редакция «Фонтанки» — тоже своего рода читатели. Таким цветущий Петербург днем 2 июня увидели наши коллеги.

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    Фото: автор читательница «Фонтанки» Елена
    Фото: автор читательница «Фонтанки» Татьяна
    Фото: автор читательница «Фонтанки» Наталья
    Фото: автор читательница «Фонтанки»
    Фото: автор читательница «Фонтанки»
    Фото: автор читательница «Фонтанки» Алиса
    Фото: автор читательница «Фонтанки» Ольга
    Фото: автор читательница «Фонтанки» Мария
    Фото: автор читательница «Фонтанки» Алёна

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    Комментарии (2)

    angel of death
    с острой нехваткой скамеек для пожилых, беременных, инвалидов и детей...
    Денеб
    Бандитский.....
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