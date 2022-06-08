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    Мощная туча накрывает Петербург с запада

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    9 комментариев

    В центре Петербурга еще солнечно, но к западным окраинам уже подбирается дождевой фронт. На карте «Яндекс.Погоды» видно, что Сосновый Бор вовсю заливает.

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждает, что тёплое погожее утро вскоре сменится дождём.

    «Температура воздуха уже в 9 утра +20 гр. Но, напоминаю, что сегодня середина недели, значит, ждем дождь. Атмосферный фронт подходит к Санкт-Петербургу с юго-запада и в районе обеда принесет первые осадки. Но основные ливни с грозами будут проходить вечером и ночью. Ну а завтра в Санкт-Петербурге опять хорошо. Нежарко и сухо», — напоминает Колесов в своём телеграм-канале.

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    Сегодня, как писала «Фонтанка», кроме гроз, ещё один неблагоприятный погодный фактор — очень низкое атмосферное давление.

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    Комментарии (9)

    Дежурный по объединению
    Англичанка опять гадит!
    274505862
    "Напоминаю, сейчас середина недели, поэтому ждем дождь". Это всегда так?
    Гриб
    Что и откуда движется можно увидеть самим на радарах на спец.ресурсах
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