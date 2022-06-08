Мощная туча накрывает Петербург с запада

В центре Петербурга еще солнечно, но к западным окраинам уже подбирается дождевой фронт. На карте «Яндекс.Погоды» видно, что Сосновый Бор вовсю заливает.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждает, что тёплое погожее утро вскоре сменится дождём.
«Температура воздуха уже в 9 утра +20 гр. Но, напоминаю, что сегодня середина недели, значит, ждем дождь. Атмосферный фронт подходит к Санкт-Петербургу с юго-запада и в районе обеда принесет первые осадки. Но основные ливни с грозами будут проходить вечером и ночью. Ну а завтра в Санкт-Петербурге опять хорошо. Нежарко и сухо», — напоминает Колесов в своём телеграм-канале.
Сегодня, как писала «Фонтанка», кроме гроз, ещё один неблагоприятный погодный фактор — очень низкое атмосферное давление.