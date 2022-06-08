Идеальное лето в Петербурге испортят ливни и аномальное давление

Если гулять, то лучше утром. Погода в Петербурге обещает быть по-настоящему летней: почти жаркой и с грозами.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 июня днём возможны кратковременные дожди, вечером местами гроза. Ветер умеренный. Воздух прогреется до 21–23 градусов.

«Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться влиянием и прохождением тёплого атмосферного фронта с запада. Небо постепенно затянут плотные облака, и во второй половине дня пройдут дожди, местами с грозами», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.



В Ленобласти, по его словам, местами будет теплее, чем в Петербурге, — плюс 20–25. Ветер при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.



Скриншот с yandex.ru/pogoda Поделиться Поделиться





Уже в 8 утра, как видно на карте «Яндекс.Погоды», дожди идут на западе Ленобласти. Сервис также предупреждает о погодной аномалии. Сегодня давление может оказаться самым низким для 8 июня за 55 лет. «Ожидается, что барометр покажет 756 мм рт. ст. Это 2-й рекорд за неделю, на 4 мм ниже, чем было вчера», — отмечается в сообщении.



В ночь на четверг, по прогнозу СЗ УГМС, грозы и ливни продолжатся. А днём стихнут, и будет немного прохладнее — 20–22 градуса.

