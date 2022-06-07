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    В Петербурге – «жёлтый» уровень опасности. Снова виновата погода

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    В Санкт-Петербурге объявлен второй уровень опасности, «жёлтый». Причиной тому возможные грозы.

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает пресс-служба администрации города, грозы возможны в период с 20 часов 8 июня до 6 часов утра 9 июня. Потенциальную опасность в погоде спрогнозировали специалисты Росгидрометцентра.

    Напомним, что о грозах, которые могут прийти в город 8 июня, предупреждало и МЧС. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее прогнозировал, что середина недели в городе будет теплой, однако местами не исключены ливни и грозы.

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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