В Петербурге – «жёлтый» уровень опасности. Снова виновата погода

В Санкт-Петербурге объявлен второй уровень опасности, «жёлтый». Причиной тому возможные грозы.
Как сообщает пресс-служба администрации города, грозы возможны в период с 20 часов 8 июня до 6 часов утра 9 июня. Потенциальную опасность в погоде спрогнозировали специалисты Росгидрометцентра.
Напомним, что о грозах, которые могут прийти в город 8 июня, предупреждало и МЧС. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее прогнозировал, что середина недели в городе будет теплой, однако местами не исключены ливни и грозы.