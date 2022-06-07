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    Боевые действия на Украине

    Лавров обсудит с главой МИД Турции возможность возобновления переговоров с Украиной

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    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 июня посетит Анкару, где встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом говорится в сообщении МИД России.

    Политики обсудят состояние и перспективы российско-турецких отношений, а также «сверят часы» по ситуации на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах. В том числе министры «обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров».

    Ранее Лавров заявил о том, что Украина не хочет вести переговоры с Россией и отказалась от них. По мнению министра, таким образом, Киев «выполняет волю англосаксонского лидерства».

    В конце мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу представителей России, Украины и ООН в Стамбуле.

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