Лавров обсудит с главой МИД Турции возможность возобновления переговоров с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 июня посетит Анкару, где встретится с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом говорится в сообщении МИД России.



Политики обсудят состояние и перспективы российско-турецких отношений, а также «сверят часы» по ситуации на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах. В том числе министры «обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров».