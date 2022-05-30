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    Эрдоган предложил Путину провести переговоры России, Украины и ООН

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    13 комментариев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу представителей России, Украины и ООН в Стамбуле. Об этом 30 мая он сказал в телефонном разговоре с президентом РФ, передает ТАСС.

    «Президент Эрдоган выразил готовность организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций и принять участие в возможном механизме наблюдения, если обе стороны достигнут принципиального соглашения», — сообщили в канцелярии турецкого лидера.

    Также Эрдоган заявил, что необходимо в скорейшем времени установить мир между Россией и Украиной.

    В Кремле подтвердили факт разговора и уточнили, что акцент был сделан на вопросах обеспечения «безопасного судоходства в Чёрном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях».

    Президент РФ в разговоре рассказал, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции, если будут сняты соответствующие санкции.

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    Комментарии (13)

    265096567
    Не иначе наш подсуетился, вдруг забеспокоился о безопасности судоходства в Черном море...Поздновато...теперь украинцы с харпунами и сами разберутся...а когда черноморский флот перестанет существовать то отпадет необходимость в базе в Севастополе да и всего крымнашего...
    latronaxe
    Эрдоган уже чем-то Лукашенко напоминает - такой же хитрый жук
    dragvs
    "необходимо в скорейшем времени установить мир между Россией и Украиной" - зачем? Обе стороны похоже прекрасно себя чувствуют и готовы продолжать воевать. До конца лета Россия еще может пытаться бодаться, потом может быть Украина сходит в наступление. До конца года пускай потягаются, ближе к зиме можно будет посмотреть.
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