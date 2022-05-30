Эрдоган предложил Путину провести переговоры России, Украины и ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу представителей России, Украины и ООН в Стамбуле. Об этом 30 мая он сказал в телефонном разговоре с президентом РФ, передает ТАСС.
«Президент Эрдоган выразил готовность организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и Организацией Объединенных Наций и принять участие в возможном механизме наблюдения, если обе стороны достигнут принципиального соглашения», — сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Также Эрдоган заявил, что необходимо в скорейшем времени установить мир между Россией и Украиной.
В Кремле подтвердили факт разговора и уточнили, что акцент был сделан на вопросах обеспечения «безопасного судоходства в Чёрном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях».
Президент РФ в разговоре рассказал, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции, если будут сняты соответствующие санкции.