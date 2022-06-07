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    Соратника Навального Милова* объявили в розыск

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    7 комментариев

    Оппозиционер Владимир Милов, в прошлом занимавший должность замминистра энергетики России, а теперь один из списка иноагентов, объявлен в розыск как фигурант уголовного дела.

    Фото: скриншот мвд.рф
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    Информация об этом 7 июня есть в базе разыскиваемых лиц МВД России. 49-летнего уроженца Кемерово Милова ищут по статье Уголовного кодекса, какой именно — не уточняется.

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    О своём отъезде из России он сообщал весной прошлого года, добавляя, что покинул страну из-за опасений ареста.

    В прошлом году соратники Алексея Навального, как и он сам, попали под следствие по нескольким уголовным делам. Им вменяли создание НКО, посягающей на личность и права граждан, призывы к нарушению санитарных норм во время несанкционированных митингов.

    Фото: скриншот мвд.рф

    * Минюст внёс Владимира Милова в список иноагентов 6 мая.

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    Комментарии (7)

    Дежурный по объединению
    Ээхх.. А я уж было обрадовался, прочтя "Милонова".. Но, сноска заставила перечитать.
    275033961
    Вот уж кого давно было пора объявить в розыск. С его отправительной дикцией , когда он мерзко бубнит, излагая как ему кажется, умные мысли . На зоне, надеюсь науится ораторскому искусству и красноречию
    Денеб
    Владимиру Станиславовичу - стойкости и здоровья! Мы гордимся Вами!
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