Соратника Навального Милова* объявили в розыск

Оппозиционер Владимир Милов, в прошлом занимавший должность замминистра энергетики России, а теперь один из списка иноагентов, объявлен в розыск как фигурант уголовного дела.
Информация об этом 7 июня есть в базе разыскиваемых лиц МВД России. 49-летнего уроженца Кемерово Милова ищут по статье Уголовного кодекса, какой именно — не уточняется.
О своём отъезде из России он сообщал весной прошлого года, добавляя, что покинул страну из-за опасений ареста.
В прошлом году соратники Алексея Навального, как и он сам, попали под следствие по нескольким уголовным делам. Им вменяли создание НКО, посягающей на личность и права граждан, призывы к нарушению санитарных норм во время несанкционированных митингов.