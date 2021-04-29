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Против Навального и соратников возбудили еще одно дело. На этот раз по «довольно экзотической статье»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и Алексея Навального

Соратники российского оппозиционера рассказали об уголовном деле о создании НКО, посягающей на личность и права граждан.

«В отношении Навального, Жданова и Волкова [возбудили дело] по довольно экзотической статье Уголовного кодекса, 239-й: создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», — сообщается 29 апреля на сайте Алексея Навального.

О деле соратникам оппозиционера стало известно во время изучения материалов по иску столичной прокуратуры о признании ФБК (признан иностранным агентом в России) и штабов Навального экстремистскими организациями.

Прокуратура Москвы в апреле объявила о проверке на экстремизм фонда Навального. В ведомстве заявили о наличии «исчерпывающих доказательств» подготовки структурами «цветной революции» в России. Деятельность фонда и штабов приостановлена по решению суда.

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Комментарии (14)

Шилишпер
как говорил один усатый: " кому этот блогер интересен")))
265026611
давно пора все хомячьи фермы закрывать
Komarinsk2019
"Не поверишь, дядя, но там нормального вора уже не держат. Одни политические"

Скоро во всех кинотеатрах страны.
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