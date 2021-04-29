Против Навального и соратников возбудили еще одно дело. На этот раз по «довольно экзотической статье»

Соратники российского оппозиционера рассказали об уголовном деле о создании НКО, посягающей на личность и права граждан.



«В отношении Навального, Жданова и Волкова [возбудили дело] по довольно экзотической статье Уголовного кодекса, 239-й: создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», — сообщается 29 апреля на сайте Алексея Навального.



О деле соратникам оппозиционера стало известно во время изучения материалов по иску столичной прокуратуры о признании ФБК (признан иностранным агентом в России) и штабов Навального экстремистскими организациями.

