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    Банки одобрили более 6 тыс. заявок на льготную ипотеку для айтишников

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    Российские банки одобрили более 6 тысяч заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов. Об этом 7 июня сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе форума «CNews Forum Кейсы: опыт IT-лидеров», передает ТАСС. По словам Шадаева, в настоящее время Минцифры договаривается с регионами о введении упрощенной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей в сфере IT.

    В министерстве надеются, что воспользоваться пониженной ставкой можно будет до конца лета. Поправки в Налоговый кодекс РФ для IT-специалистов планируют принять до конца весенней сессии Госдумы. При этом в Минцифры не ожидают возвращения крупных иностранных производителей IT в Россию.

    Ранее «Фонтанка» писала, что правительство выделит 240 миллиардов рублей на кредиты по программе льготной ипотеки для IT-специалистов. На ипотеку смогут претендовать граждане России в возрасте от 22 до 44 лет, работающие в аккредитованной IT-компании и получающие от 100 тысяч рублей в городе с населением до 1 млн человек или выше 150 тысяч рублей в городе-миллионнике.

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