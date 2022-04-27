    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -1

    3 м/с, вос

    767мм

    68%

    Подробнее
    usd72.71eur76.67
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Минцифры подготовил программу льготного кредитования для IT-специалистов

    1411
    4 комментария

    Правительство выделит 240 миллиардов рублей на кредиты по программе льготной ипотеки для IT-специалистов с зарплатой от 100 тысяч рублей. Об этом 27 апреля сообщил РБК со ссылкой на проект постановления, подготовленный Минцифры.

    В рамках льготной ипотеки айтишники получат ставку не более 5% годовых и смогут брать кредиты с минимальным первоначальным взносом 15% от стоимости недвижимости. Максимальные суммы — до 9 миллионов рублей на покупку жилья в городах с населением меньше миллиона человек и до 18 миллионов рублей в городах-миллиониках.

    «Новую льготную ипотеку можно будет оформить на покупку квартиры в новостройке по договору долевого участия, а также по договору купли-продажи с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которые являются первыми собственниками недвижимости. Таким образом, льготные займы будут распространяться на готовые квартиры в уже введенных домах, если застройщик не успел распродать их на этапе строительства и оформил собственность на себя. Программа не распространяется на квартиры, приобретенные на вторичном рынке у физлиц, следует из проекта постановления. Кроме квартир заемщики смогут взять льготную ипотеку на частные дома», — сообщает издание.

    На ипотеку смогут претендовать граждане России в возрасте от 22 до 44 лет, работающие в аккредитованной IT-компании и получающие от 100 тысяч рублей в городе с населением до 1 млн человек или выше 150 тысяч рублей в городе-миллионнике. При этом организация должна в течение как минимум одного налогового периода платить налоги по льготной ставке для IT-компаний (0% для 2022–2024 гг.) и пониженные страховые взносы.

    В случае увольнения ставка по льготному кредиту может превысить пороговые 5%, если в течение трех месяцев получивший ипотеку заемщик не предоставит в банк информацию о новом месте работы в IT-секторе.

    Пока неизвестно, какой круг заемщиков охватит программа. В течение 20 дней после вступления постановления в силу Минцифры подготовит список компаний, попадающих под критерии программы.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Alex000
    В странах Европы ипотека куда дешевле, поэтому без шансов.
    07A
    Милонов точно знает!
    274711644
    А кто такой АЙти специалист они не знают.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний