Минцифры подготовил программу льготного кредитования для IT-специалистов

Правительство выделит 240 миллиардов рублей на кредиты по программе льготной ипотеки для IT-специалистов с зарплатой от 100 тысяч рублей. Об этом 27 апреля сообщил РБК со ссылкой на проект постановления, подготовленный Минцифры.

В рамках льготной ипотеки айтишники получат ставку не более 5% годовых и смогут брать кредиты с минимальным первоначальным взносом 15% от стоимости недвижимости. Максимальные суммы — до 9 миллионов рублей на покупку жилья в городах с населением меньше миллиона человек и до 18 миллионов рублей в городах-миллиониках.

«Новую льготную ипотеку можно будет оформить на покупку квартиры в новостройке по договору долевого участия, а также по договору купли-продажи с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которые являются первыми собственниками недвижимости. Таким образом, льготные займы будут распространяться на готовые квартиры в уже введенных домах, если застройщик не успел распродать их на этапе строительства и оформил собственность на себя. Программа не распространяется на квартиры, приобретенные на вторичном рынке у физлиц, следует из проекта постановления. Кроме квартир заемщики смогут взять льготную ипотеку на частные дома», — сообщает издание. На ипотеку смогут претендовать граждане России в возрасте от 22 до 44 лет, работающие в аккредитованной IT-компании и получающие от 100 тысяч рублей в городе с населением до 1 млн человек или выше 150 тысяч рублей в городе-миллионнике. При этом организация должна в течение как минимум одного налогового периода платить налоги по льготной ставке для IT-компаний (0% для 2022–2024 гг.) и пониженные страховые взносы.