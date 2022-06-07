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    В России посчитали внешний госдолг. Спойлер: он стал меньше, но в долларах

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    По итогам первых 6 месяцев 2022 года внешний государственный долг России уменьшился на 4,3%. Об этом сообщает Счетная палата.

    По данным ведомства, на 1 апреля он составляет 57 143,2 млн долларов — более 80 процентов верхнего предела. Это на 4,3% (2558,8 млн долларов) меньше, чем 1 января. В рублях все не столь радужно — внешний госдолг увеличился на 8,3 процента и составляет 4 804 890 миллионов рублей.

    Согласно данным Счетной палаты, выросли и расходы на обслуживание внешнего госдолга. В первом квартале 2022 года, по сравнению с предыдущим годом, в отечественной валюте рост составил 41,2%, или 11,4 миллиарда рублей.

    Напомним, в конце мая США заявили, что собираются отказывать в продлении лицензии, с помощью которой Россия обслуживает выплаты по внешнему государственному долгу. Руководитель Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что страна продолжит обслуживать госдолг в рублях.

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