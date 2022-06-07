В России посчитали внешний госдолг. Спойлер: он стал меньше, но в долларах

По итогам первых 6 месяцев 2022 года внешний государственный долг России уменьшился на 4,3%. Об этом сообщает Счетная палата.
По данным ведомства, на 1 апреля он составляет
Согласно данным Счетной палаты, выросли и расходы на обслуживание внешнего госдолга. В первом квартале 2022 года, по сравнению с предыдущим годом, в отечественной валюте рост составил 41,2%, или 11,4 миллиарда рублей.
Напомним, в конце мая США заявили, что собираются отказывать в продлении лицензии, с помощью которой Россия обслуживает выплаты по внешнему государственному долгу. Руководитель Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что страна продолжит обслуживать госдолг в рублях.