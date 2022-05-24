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    США не продлили лицензию, по которой Россия обслуживала внешний долг

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    11 комментариев

    США не станут продлевать лицензию, с помощью которой Россия проводит выплаты по внешнему долгу. Об этом сообщил американский Минфин 24 мая.

    Действие лицензии закончится 25 мая в 07:01 мск. Данное решение может приблизить Россию к возможному дефолту по внешнему долгу, отметил Bloomberg. Из-за санкций у российских властей могут возникнуть проблемы с переводом денег иностранным инвесторам.

    Как отмечал Bloomberg, ряд чиновников администрации США выступали против такой меры. По их мнению, если и дальше продолжать давать России возможность выплачивать госдолг, то это приведет к «опустошению казны» России и перенаправлению ресурсов, которые могли бы быть использованы на вооружение и военную спецоперацию на Украине.

    Россия получила лицензию управления по контролю за иностранными активами 2 марта, чтобы проводить транзакции держателям российских гособлигаций в условиях санкций.

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    Комментарии (11)

    Алик-1
    Дефолт это когда нет денег. А не когда нет лицензии
    sektor7
    456 млрд госдолг. 300 млрд заморожены сша.
    Сша отдаёт 300, а 156 можно у нас в кассе получить.
    266081025
    Ну так пусть иностранные инвесторы переживают..они ж бабла не получат..
    Ну дефолт, так нам итак деньги на западе не дают ..
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