США не продлили лицензию, по которой Россия обслуживала внешний долг

США не станут продлевать лицензию, с помощью которой Россия проводит выплаты по внешнему долгу. Об этом сообщил американский Минфин 24 мая.

Действие лицензии закончится 25 мая в 07:01 мск. Данное решение может приблизить Россию к возможному дефолту по внешнему долгу, отметил Bloomberg. Из-за санкций у российских властей могут возникнуть проблемы с переводом денег иностранным инвесторам.

