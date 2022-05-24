США не продлили лицензию, по которой Россия обслуживала внешний долг

США не станут продлевать лицензию, с помощью которой Россия проводит выплаты по внешнему долгу. Об этом сообщил американский Минфин 24 мая.
Действие лицензии закончится 25 мая в 07:01 мск. Данное решение может приблизить Россию к возможному дефолту по внешнему долгу, отметил Bloomberg. Из-за санкций у российских властей могут возникнуть проблемы с переводом денег иностранным инвесторам.
Как отмечал Bloomberg, ряд чиновников администрации США выступали против такой меры. По их мнению, если и дальше продолжать давать России возможность выплачивать госдолг, то это приведет к «опустошению казны» России и перенаправлению ресурсов, которые могли бы быть использованы на вооружение и военную спецоперацию на Украине.
Россия получила лицензию управления по контролю за иностранными активами 2 марта, чтобы проводить транзакции держателям российских гособлигаций в условиях санкций.