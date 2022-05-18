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    Bloomberg: США могут заблокировать возможность выплат России по госдолгу после 25 мая

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    2 комментария

    Правительство США может полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, чтобы приблизить Москву к дефолту. Для этого требуется аннулировать действие так называемой генеральной лицензии, которая позволяет осуществлять платежи по обслуживанию части российского суверенного долга на фоне санкций против России. Об этом 17 мая пишет Bloomberg с ссылкой на источники.

    По данным агентства администрация США готова ограничить возможность выплаты госдолга Москвой, несмотря на возражения некоторых чиновников американского казначейства. По их мнению, если и дальше продолжать давать России возможность выплачивать госдолг, то это приведет к «опустошению казны» России и перенаправлению ресурсов, которые могли бы быть использованы на вооружение и военную спецоперацию на Украине. Тем не

    Окончательное решение, согласно источникам, еще не принято.

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    Комментарии (2)

    FontankaReader
    Там а чем это нам грозит-то? Формальным дефолтом? И что? Пусть те, кто хочет возврат долга получить, пекутся.
    hal9000
    Так в Кокляндии вроде все закончилось...че амеры мудрят еще??
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