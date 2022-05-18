Bloomberg: США могут заблокировать возможность выплат России по госдолгу после 25 мая

Правительство США может полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, чтобы приблизить Москву к дефолту. Для этого требуется аннулировать действие так называемой генеральной лицензии, которая позволяет осуществлять платежи по обслуживанию части российского суверенного долга на фоне санкций против России. Об этом 17 мая пишет Bloomberg с ссылкой на источники.
По данным агентства администрация США готова ограничить возможность выплаты госдолга Москвой, несмотря на возражения некоторых чиновников американского казначейства. По их мнению, если и дальше продолжать давать России возможность выплачивать госдолг, то это приведет к «опустошению казны» России и перенаправлению ресурсов, которые могли бы быть использованы на вооружение и военную спецоперацию на Украине. Тем не
Окончательное решение, согласно источникам, еще не принято.