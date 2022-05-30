Силуанов: Россия будет рассчитываться по госдолгу по схеме оплаты газа в рублях

Российский министр финансов Антон Силуанов рассказал о том, как будут получать деньги держатели российских еврооблигаций. Механизм, по его словам, будет аналогичен тому, по которому иностранные компании оплачивают российский газ в рублях, только «в обратном порядке».
«Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли, и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — пояснил Силуанов «Ведомостям» в интервью, опубликованном 30 мая.
По словам министра, для получения платежа по госдолгу в рублях инвестору надо будет открыть валютный и рублёвый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты. Так можно будет проводить платежи через российскую расчётную инфраструктуру — Национальный расчетный депозитарий (НРД, «дочка» Мосбиржи), минуя западную инфраструктуру, и наладить прямое взаимодействие с иностранными держателями российских бумаг.
«Сейчас дорабатываем этот механизм, обсудим его в правительстве. После выйдем с предложением к нашим инвесторам», — резюмировал Силуанов.