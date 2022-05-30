    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, ю-з

    763мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd66.4eur69.44
    Уроки УкраиныОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Силуанов: Россия будет рассчитываться по госдолгу по схеме оплаты газа в рублях

    2752
    14 комментариев

    Российский министр финансов Антон Силуанов рассказал о том, как будут получать деньги держатели российских еврооблигаций. Механизм, по его словам, будет аналогичен тому, по которому иностранные компании оплачивают российский газ в рублях, только «в обратном порядке».

    «Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли, и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — пояснил Силуанов «Ведомостям» в интервью, опубликованном 30 мая.

    По словам министра, для получения платежа по госдолгу в рублях инвестору надо будет открыть валютный и рублёвый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты. Так можно будет проводить платежи через российскую расчётную инфраструктуру — Национальный расчетный депозитарий (НРД, «дочка» Мосбиржи), минуя западную инфраструктуру, и наладить прямое взаимодействие с иностранными держателями российских бумаг.

    «Сейчас дорабатываем этот механизм, обсудим его в правительстве. После выйдем с предложением к нашим инвесторам», — резюмировал Силуанов.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (14)

    angel of death
    бусами? =)
    274767939
    Лучше дровами
    Alex000
    Одно только забыто. Внешние инвесторы - это не бесправное российское население, и на "удобные условия" вряд ли согласятся.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close