У «Ростелекома» — утечка данных. Компания проводит проверку

Проверку из-за утечки внутренних аккаунтов вынужден проводить «Ростелеком». При этом в компании утверждают, что возможность проникновения извне исключена. Об этом вечером 6 июня сообщает ТАСС.



Изначально информация об утечке появилась в ряде Telegram-каналов. В самом «Ростелекоме» говорят, что к ней может быть причастен один из бывших сотрудников. В декабре 2021 года, по данным компании, он частично скопировал внутренний телефонный справочник.

