У «Ростелекома» — утечка данных. Компания проводит проверку

Проверку из-за утечки внутренних аккаунтов вынужден проводить «Ростелеком». При этом в компании утверждают, что возможность проникновения извне исключена. Об этом вечером 6 июня сообщает ТАСС.
Изначально информация об утечке появилась в ряде Telegram-каналов. В самом «Ростелекоме» говорят, что к ней может быть причастен один из бывших сотрудников. В декабре 2021 года, по данным компании, он частично скопировал внутренний телефонный справочник.
«Ведется расследование», — цитирует ТАСС пресс-службу «Ростелекома».
Напомним, что это не первый случай утечек в российских компаниях в последние несколько месяцев. Ранее персональные данные пользователей Delivery Club и «Яндекс.Еда» оказались в открытом доступе.