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    У «Ростелекома» — утечка данных. Компания проводит проверку

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    2 комментария

    Проверку из-за утечки внутренних аккаунтов вынужден проводить «Ростелеком». При этом в компании утверждают, что возможность проникновения извне исключена. Об этом вечером 6 июня сообщает ТАСС.

    Изначально информация об утечке появилась в ряде Telegram-каналов. В самом «Ростелекоме» говорят, что к ней может быть причастен один из бывших сотрудников. В декабре 2021 года, по данным компании, он частично скопировал внутренний телефонный справочник.

    «Ведется расследование», — цитирует ТАСС пресс-службу «Ростелекома».

    Напомним, что это не первый случай утечек в российских компаниях в последние несколько месяцев. Ранее персональные данные пользователей Delivery Club и «Яндекс.Еда» оказались в открытом доступе.

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    Комментарии (2)

    Савва Морозов
    это первоапрельская шутка такая?! все данные сотовых, интернет-провайдеров, банков, магазинов - 100 лет, как секрет Полишинеля.
    275092677
    Ростелеком - это когда отключил интернет а деньги с тебя списывают.
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