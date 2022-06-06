Петербург официально — лучший по событиям в России. Одно из главных летних уже близко

Петербург — лидер в сфере событийного туризма. Об этом свидетельствуют данные, полученные специалистами научно-исследовательского центра R&C при составлении рейтинга событийного потенциала регионов.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Лето в Петербурге началось с городских мероприятий к открытию летнего туристического сезона, за ними последовали масштабные праздничные события ко Дню города, а продолжают список главных событий сезона белых ночей ПМЭФ и грандиозный праздник выпускников «Алые паруса»», — заявил глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев 6 июня.

Он напомнил, что буквально на этой неделе город Фестивалем цветов будет праздновать день рождения Петра Первого. В честь Дня России пройдет Фестиваль духовых оркестров.

При составлении «Рейтинга событийного потенциала регионов», отметили в пресс-службе Смольного, с 2021 года учитываются итоги выступления в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В 2021 году фестиваль «Фонтанка-SUP» победил в премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

«Фонтанка-SUP» — ежегодное мероприятие, в ходе которого на реки и каналы в центре города выходят любители сапсёрфинга. В 2022 году событие состоится 6 августа. Петербуржцы и гости города смогут проплыть традиционным маршрутом: по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Цирка Чинизелли, Аничкова моста, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский и Казанский соборы, под Итальянским мостом у Спаса на Крови к месту старта. Организаторы «Фонтанки-SUP» также проведут спортивную гонку, райдеры смогут сразиться за кубок «Фонтанка СUP» и призовой фонд гонки на дистанции 7,5 километра. Соревнования пройдут в категориях «Профи» и «Любители», а победители получат кубки, медали и подарки от организаторов и партнеров «Фонтанка-SUP». Подробности о гонке и платная регистрация на соревнования — на официальном сайте.

Для всех остальных любителей сапсёрфа регистрация бесплатная, но обязательная. Пройти её нужно до 3 августа на сайте www.fontankasup.ru.