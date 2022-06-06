Маневренные китайские мусоровозы запустят в центр Петербурга. Посмотрите, как они выглядят

Регоператор Петербурга представил образцы новых мусоровозов на базе 12-тонных грузовиков JAC N120. 40 единиц будет использовать подрядчик, который обслуживает так называемые южные лоты.

Как сообщает Невский экологический оператор, церемония передачи новых машин китайского производства состоялась 6 июня. Они пополнят парк — АО «Автопарк №1 «Спецтранс» и ООО «Ресурс АТЭ»; это компании, обслуживающие центральные и южные районы Петербурга. Машины оснащены надстройкой для сбора и прессования отходов. Кроме того, участники церемонии отметили маневренность и габариты китайских мусоровозов, которые позволяют эффективно использовать их даже в сложных условиях исторического центра Санкт-Петербурга.

«В такой модификации эта техника, поставщиком которой выступает официальный дилер производителя – компания «ГринТрак СПб», ввозится в Россию впервые, – говорится в сообщении. – Однако начатая в регионе реформа системы обращения ТКО и необходимость обновления транспортного парка определяют повышенный интерес к продукции китайских компаний, которые готовы заменить ушедших с рынка европейских поставщиков».



Напомним, проблема с доступом мусоровозов во дворы-колодцы через узкие арки встала с началом мусорной реформы. Иногда это приводит к тому, что контейнерные площадки оказываются не убраны, так как баки навстречу машинам никто не выкатывает.