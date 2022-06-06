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    Маневренные китайские мусоровозы запустят в центр Петербурга. Посмотрите, как они выглядят

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    5 комментариев

    Регоператор Петербурга представил образцы новых мусоровозов на базе 12-тонных грузовиков JAC N120. 40 единиц будет использовать подрядчик, который обслуживает так называемые южные лоты.

    Как сообщает Невский экологический оператор, церемония передачи новых машин китайского производства состоялась 6 июня. Они пополнят парк — АО «Автопарк №1 «Спецтранс» и ООО «Ресурс АТЭ»; это компании, обслуживающие центральные и южные районы Петербурга. Машины оснащены надстройкой для сбора и прессования отходов. Кроме того, участники церемонии отметили маневренность и габариты китайских мусоровозов, которые позволяют эффективно использовать их даже в сложных условиях исторического центра Санкт-Петербурга.

    Фото: НЭО
    Фото: НЭО
    Фото: НЭО
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    «В такой модификации эта техника, поставщиком которой выступает официальный дилер производителя – компания «ГринТрак СПб», ввозится в Россию впервые, – говорится в сообщении. – Однако начатая в регионе реформа системы обращения ТКО и необходимость обновления транспортного парка определяют повышенный интерес к продукции китайских компаний, которые готовы заменить ушедших с рынка европейских поставщиков».

    Напомним, проблема с доступом мусоровозов во дворы-колодцы через узкие арки встала с началом мусорной реформы. Иногда это приводит к тому, что контейнерные площадки оказываются не убраны, так как баки навстречу машинам никто не выкатывает.

    АО «Невский экологический оператор» — региональный оператор по обращению с отходами Санкт-Петербурга. Компания создана в Санкт-Петербурге в январе 2021 года в рамках реализации соглашения сотрудничестве в сфере обращения с отходами между Правительством Санкт-Петербурга, Правительством Ленинградской области, ПАО «Интер РАО» и ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг.

    АО Автопарк №1 «Спецтранс» c 1 января 2022 года является генеральном подрядчиком регионального оператора в южных районах города. Ей достался контракт на Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский, Фрунзенский районы и часть Центрального (МО № 78, МО «Владимирский округ», МО «Литейный округ»).

    ООО «Ресурс АТЭ» получил контракт на вывоз отходов в Пушкинском, Колпинском и левобережной части Невского района. Кроме того, оно выступает подрядчиком АО Автопарк №1 «Спецтранс» в Красносельском районе.

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    Комментарии (5)

    Slava_Rossii
    Россия не может сама сделать себе мусоровозы? Или у нас только автозаки могут клепать?
    hal9000
    Лишь бы не развалились через три месяца..полюбому подъемник и пресс будет заедать..
    Савва Морозов
    компания «ГринТрак СПб», ввозится в Россию впервые...
    чьих будут с одноразовыми?
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