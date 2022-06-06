«Шах, Игорь Константинович!» Вышел тизер фильма «Майор Гром: Трудное детство»

В тизере показано, как Гром-отец и Гром-сын играют в шахматы. Мелькают кадры, отсылающие к криминальному Петербургу 90-х: ларьки, бандитские разборки, перестрелки. Не в силах придумать правильный ход, сын сдается. «Думать надо, пока не найдешь единственное верное решение», — говорит ему отец.

Вышел первый тизер фильма «Майор Гром: Трудное детство». Ролик, анонсирующий приквел фильма про легендарного полицейского, опубликован на YouTube.

Фильм «Майор Гром: Трудное детство» расскажет о событиях за 20 лет до первого фильма. Школьник Игорь Гром (Кай Гетц) хочет срочно заработать большую сумму денег и ввязывается в сомнительные авантюры со своим другом Игнатом (Владимир Яганов). Тем временем его отец-полицейский (Сергей Марин) охотится за боссом криминального мира Анубисом.

Второй фильм по вселенной «Майора Грома» снял режиссёр «Чумного доктора» Олег Трофим. Над сценарием работали Артём Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер. Продюсируют проект Артём Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук.

По словам Габрелянова, зрители не просто увидят прошлое известных им героев, но и поймут, откуда взялись какие-то их характеристики.

«Как появилась фишка с продумыванием на несколько ходов вперёд, почему Гром любит шаверму, откуда у него друг-информатор среди питерских банд, - перечисляет он. - После "Трудного детства" вы абсолютно другими глазами посмотрите на "Чумного доктора"».

При этом продюсер заметил, что новый фильм получится смотреть и не видя первого.



Съёмки картины «Майор Гром: Трудное детство» проходили весной в Петербурге. Премьера запланирована на начало 2023 года.

