В России продолжат учебу более 800 российских студентов, отчисленных из иностранных вузов

В отечественные вузы перевелись 845 российских студентов из зарубежных университетов. Все они были отчислены из иностранных вузов после начала спецоперации на Украине, передает Минобрнауки 6 июня.
«К началу июня российские вузы получили почти 1,8 тысячи заявок от студентов, безосновательно отчисленных из зарубежных университетов. Большинство обращений поступило от учащихся из Чешской Республики, Польши, Великобритании и США, а также от студентов с Украины, из ДНР и ЛНР. Студенты продолжают обучение на вакантных бюджетных местах или по договорам об оказании платных образовательных услуг. Стоимость такого обучения будет полностью компенсирована за счет вуза», — сообщили в министерстве.
В Минобрнауки напомнили, что выделение дополнительных мест для студентов зарубежных университетов не повлияет на количество ранее заявленных бюджетных мест для выпускников российских школ. В следующем учебном году на бесплатное высшее образование смогут рассчитывать более
В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее российским студентам, безосновательно отчисленным из европейских университетов, бесплатно продолжать учебу в России. О готовности принять обучающихся сообщали МГУ
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что российские студенты в Европе подвергаются травле и нападкам со стороны иностранцев. Заявление вызывало неоднозначную реакцию самих студентов зарубежных вузов.