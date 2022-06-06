    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, с-з

    764мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.97eur65.92
    ТЕМА ДНЯ

    Когда отключат горячую воду

    Главный по педофиламПобег из РоссииРазвод по-японскиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В России продолжат учебу более 800 российских студентов, отчисленных из иностранных вузов

    852
    2 комментария

    В отечественные вузы перевелись 845 российских студентов из зарубежных университетов. Все они были отчислены из иностранных вузов после начала спецоперации на Украине, передает Минобрнауки 6 июня.

    «К началу июня российские вузы получили почти 1,8 тысячи заявок от студентов, безосновательно отчисленных из зарубежных университетов. Большинство обращений поступило от учащихся из Чешской Республики, Польши, Великобритании и США, а также от студентов с Украины, из ДНР и ЛНР. Студенты продолжают обучение на вакантных бюджетных местах или по договорам об оказании платных образовательных услуг. Стоимость такого обучения будет полностью компенсирована за счет вуза», — сообщили в министерстве.

    В Минобрнауки напомнили, что выделение дополнительных мест для студентов зарубежных университетов не повлияет на количество ранее заявленных бюджетных мест для выпускников российских школ. В следующем учебном году на бесплатное высшее образование смогут рассчитывать более 64 % абитуриентов.

    В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее российским студентам, безосновательно отчисленным из европейских университетов, бесплатно продолжать учебу в России. О готовности принять обучающихся сообщали МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, Высшая школа экономики, МИФИ, МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и СПбПУ Петра Великого.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что российские студенты в Европе подвергаются травле и нападкам со стороны иностранцев. Заявление вызывало неоднозначную реакцию самих студентов зарубежных вузов.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Клинворд
    Как много детей патриотов и мажоров оказывается
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close