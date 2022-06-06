В России продолжат учебу более 800 российских студентов, отчисленных из иностранных вузов

В отечественные вузы перевелись 845 российских студентов из зарубежных университетов. Все они были отчислены из иностранных вузов после начала спецоперации на Украине, передает Минобрнауки 6 июня.



«К началу июня российские вузы получили почти 1,8 тысячи заявок от студентов, безосновательно отчисленных из зарубежных университетов. Большинство обращений поступило от учащихся из Чешской Республики, Польши, Великобритании и США, а также от студентов с Украины, из ДНР и ЛНР. Студенты продолжают обучение на вакантных бюджетных местах или по договорам об оказании платных образовательных услуг. Стоимость такого обучения будет полностью компенсирована за счет вуза», — сообщили в министерстве.

