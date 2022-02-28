Москалькова заявила, что из европейских вузов отчисляют россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в соцсетях заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за спецоперации на Украине. Её подписчики ей возражают.
«Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине», — написала Москалькова 28 февраля в Instagram.
Москалькова обсудила защиту прав студентов с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и отчиталась о том, что они решили «проводить эту важную работу сообща». Также омбудсмен сообщила, что Минобрнауки предоставляет места в российских вузах студентам, которые были эвакуированы из ДНР и ЛНР.
Ранее Москалькова заявляла о том, что россияне, находящиеся за рубежом, подвергаются травле и нападкам со стороны иностранцев.
В комментариях под её постом один из подписчиков сообщает, что является студентом европейского вуза и не наблюдает такой тенденции. «Никого не отчисляют, и все учителя моего университета против войны и не травят ни русских, ни других студентов. Был случай в другом вузе, преподаватель попросил студентов выйти с лекции, из-за национальности. Вечером он уже прекратил деятельность в вузе, и студенты возобновили обучение», — рассказал подписчик.
Ещё одна подписчица тоже пишет, что является студенткой европейского вуза и отношение к ней не изменилось ни со стороны студентов, ни со стороны преподавателей.