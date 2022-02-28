Москалькова заявила, что из европейских вузов отчисляют россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в соцсетях заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за спецоперации на Украине. Её подписчики ей возражают.



«Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине», — написала Москалькова 28 февраля в Instagram.



Москалькова обсудила защиту прав студентов с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и отчиталась о том, что они решили «проводить эту важную работу сообща». Также омбудсмен сообщила, что Минобрнауки предоставляет места в российских вузах студентам, которые были эвакуированы из ДНР и ЛНР.