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Москалькова заявила, что из европейских вузов отчисляют россиян

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в соцсетях заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за спецоперации на Украине. Её подписчики ей возражают.

«Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине», — написала Москалькова 28 февраля в Instagram.

Москалькова обсудила защиту прав студентов с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и отчиталась о том, что они решили «проводить эту важную работу сообща». Также омбудсмен сообщила, что Минобрнауки предоставляет места в российских вузах студентам, которые были эвакуированы из ДНР и ЛНР.

Ранее Москалькова заявляла о том, что россияне, находящиеся за рубежом, подвергаются травле и нападкам со стороны иностранцев.

В комментариях под её постом один из подписчиков сообщает, что является студентом европейского вуза и не наблюдает такой тенденции. «Никого не отчисляют, и все учителя моего университета против войны и не травят ни русских, ни других студентов. Был случай в другом вузе, преподаватель попросил студентов выйти с лекции, из-за национальности. Вечером он уже прекратил деятельность в вузе, и студенты возобновили обучение», — рассказал подписчик.

Ещё одна подписчица тоже пишет, что является студенткой европейского вуза и отношение к ней не изменилось ни со стороны студентов, ни со стороны преподавателей.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (26)

ShkVAl
Типичный пример справедливости и всего хорошего против всего плохого.
ssr
Дикари.
Modest_5e4ce41f7533b
Ничего, здесь доучатся и получат отечественные дипломы международного образца.
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