Российские студенты, отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно учиться на родине

Документ предполагает, что вступительные испытания для таких студентов будут проходить в упрощённом порядке, который определит сам вуз. Курс, на который может быть зачислен студент, будет определяться индивидуально с учётом его достижений. В этом случае он будет принят в порядке перевода.

Российские студенты, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить свою учёбу в российских вузах. Соответствующее постановление 31 марта подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счёт вуза.



Подробный порядок приёма студентов образовательные организации должны разработать в течение 10 дней.



Как подсчитали в Минобрнауки, на сегодняшний день в ведомство уже обратились порядка 850 студентов, желающих продолжить обучение в российских вузах. Около 200 из них уже зачислены и начали учиться. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке.

