FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
84.09р93.70р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Российские студенты, отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно учиться на родине

12
Печать

Российские студенты, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить свою учёбу в российских вузах. Соответствующее постановление 31 марта подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ предполагает, что вступительные испытания для таких студентов будут проходить в упрощённом порядке, который определит сам вуз. Курс, на который может быть зачислен студент, будет определяться индивидуально с учётом его достижений. В этом случае он будет принят в порядке перевода.

Студенты смогут учиться на бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсироваться за счёт вуза.

Подробный порядок приёма студентов образовательные организации должны разработать в течение 10 дней.

Как подсчитали в Минобрнауки, на сегодняшний день в ведомство уже обратились порядка 850 студентов, желающих продолжить обучение в российских вузах. Около 200 из них уже зачислены и начали учиться. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

AP-SPb
Как-то неправильно всех скопом из золотого ведра орошать. Там есть немного тех, кто мозгами и усилиями нашел возможность учиться или бесплатно или за счет грантов/программ. Их логично и тут взять на бюджет. Но большинство там никчемные туповатые отпрыски чинуш-казнокрадов, которые числились за нехилое бабло. Их то с какого перепоя бесплатно???
274568973
т.е. добро пожаловать всем выгнанным за неуспеваемость!
allyouneedislove
сравнили - универы с международным рейтингом, и какие-то заведения, дипломы которых перестали котироваться =)
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний