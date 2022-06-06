В законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ добавят пункт о выплате компенсаций только в рублях

Госдума РФ намерена на этой неделе принять федеральный закон о неисполнении решений ЕСПЧ. Об этом 6 июня сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Депутаты Госдумы ко второму чтению подготовили поправки, в числе которых предложение перевести выплаты в рубли.
«Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках», — пишет Володин в своём телеграм-канале.
Он также подчеркнул, что «решения судов Российской Федерации будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ».
«Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям», — пояснил Володин.
Законопроект, предлагающий не исполнять в России принятые после 16 марта 2022 года постановления ЕСПЧ, внесла в Госдуму 16 мая группа сенаторов и депутатов от «Единой России». Первое чтение он прошёл в середине мая. Если законопроект примут, решения ЕСПЧ перестанут считаться основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.