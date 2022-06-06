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    В законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ добавят пункт о выплате компенсаций только в рублях

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    5 комментариев

    Госдума РФ намерена на этой неделе принять федеральный закон о неисполнении решений ЕСПЧ. Об этом 6 июня сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Депутаты Госдумы ко второму чтению подготовили поправки, в числе которых предложение перевести выплаты в рубли.

    «Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках», — пишет Володин в своём телеграм-канале.

    Он также подчеркнул, что «решения судов Российской Федерации будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ».

    «Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям», — пояснил Володин.

    Законопроект, предлагающий не исполнять в России принятые после 16 марта 2022 года постановления ЕСПЧ, внесла в Госдуму 16 мая группа сенаторов и депутатов от «Единой России». Первое чтение он прошёл в середине мая. Если законопроект примут, решения ЕСПЧ перестанут считаться основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

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    Комментарии (5)

    angel of death
    ну окей, тогда в исковой части будет требование об уплате компенсации в размере 1 триллиарда рублей =)))))
    AndrewBarsik
    После принятия этого "закона" существование судов полностью утратит в смысл. "Судьи" превратятся просто в секретарей-машинисток кривдохранителей, контрольно-надзорных органов и монополистов. Будут покорно и безропотно записывать хотелки своих повелителей, придавая им квазиюридическую форму.
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