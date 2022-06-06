В законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ добавят пункт о выплате компенсаций только в рублях

Госдума РФ намерена на этой неделе принять федеральный закон о неисполнении решений ЕСПЧ. Об этом 6 июня сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Депутаты Госдумы ко второму чтению подготовили поправки, в числе которых предложение перевести выплаты в рубли.

«Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках», — пишет Володин в своём телеграм-канале.

