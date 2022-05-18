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    Законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ прошел первое чтение в Госдуме

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    7 комментариев

    Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который предлагает не исполнять в России принятые после 16 марта 2022 года постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщается 18 мая в думской электронной базе.

    Предполагается, что денежные компенсации по решениям ЕСПЧ, которые были вынесены до указанной даты, Генпрокуратура сможет выплачивать до января 2023 года. Кроме того, если законопроект примут, решения ЕСПЧ перестанут считаться основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

    Напомним, что сам законопроект внесла в Госдуму 16 мая группа сенаторов и депутатов от «Единой России». Как уточняется в пояснительной записке, подача документа связана с «формально-принудительным» исключением России из Совета Европы.

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    Комментарии (7)

    SovietPofigist
    ЕСПЧ защищает евроинтересы и нашу пятую колонну.
    mynine
    Что характерно, не слышно хора возмущенных россиян - ведь ЕСПЧ защищает права российских граждан, а не каких-нибудь чиновников, депутатов или олигархов.
    Джеко
    Центрально-африканская республика во главе с бакассой
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