Законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ прошел первое чтение в Госдуме

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который предлагает не исполнять в России принятые после 16 марта 2022 года постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщается 18 мая в думской электронной базе.

Предполагается, что денежные компенсации по решениям ЕСПЧ, которые были вынесены до указанной даты, Генпрокуратура сможет выплачивать до января 2023 года. Кроме того, если законопроект примут, решения ЕСПЧ перестанут считаться основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.