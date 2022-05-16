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    «Единая Россия» предлагает не исполнять постановления ЕСПЧ в России

    409
    3 комментария

    Группа сенаторов и депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму проект закона, который предлагает не исполнять в России постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 16 марта 2022 года. Документ опубликован в думской электронной базе 16 мая.

    Как уточняется в пояснительной записке, законопроект был внесен из-за «формально-принудительного» исключения России из Совета Европы.

    Законопроект подали депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Даниил Бессарабов и члены Совфеда Андрей Клишас и Владимир Полетаев.

    Напомним, что в середине марта ЕСПЧ принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против России после выхода РФ из Совета Европы.

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    Комментарии (3)

    Денеб
    А Баба-Яга - против!
    своих не бросаем
    не до конца написали: организованная преступная группа.
    устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
    252674901
    Вполне ожидаемо от ПЖиВ.
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