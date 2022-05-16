«Единая Россия» предлагает не исполнять постановления ЕСПЧ в России

Группа сенаторов и депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму проект закона, который предлагает не исполнять в России постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 16 марта 2022 года. Документ опубликован в думской электронной базе 16 мая.

Как уточняется в пояснительной записке, законопроект был внесен из-за «формально-принудительного» исключения России из Совета Европы.

Законопроект подали депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Даниил Бессарабов и члены Совфеда Андрей Клишас и Владимир Полетаев.