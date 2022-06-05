Корабли Балтфлота вышли на поиск подводной лодки «противника» в Балтийском море

В воскресенье, 5 июня, корветы «Сообразительный» и «Стойкий», а также сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота вышли на морские учения по совместному поиску и уничтожению подлодки условного противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что манёвры боевые корабли будут проводить в течение нескольких дней во взаимодействии с противолодочными вертолётами Ка-27ПЛ. Кроме этого, экипажи выполнят стрельбы по воздушным и морским целям, отработают постановку радиоэлектронных помехи и проведут внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Балтийском море 5 июня начались крупномасштабные учения стран НАТО. Позднее стало известно, что артиллерийские стрельбы на Балтике также начали выполнять малые десантные корабли на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и «Мордовия» Балтийского флота.