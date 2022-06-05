514 из 514. Как в Петербурге проголосовали по поправкам в конституцию Казахстана

В России более 1800 граждан Казахстана проголосовали на конституционном референдуме на избирательных участках, открытых в пяти городах РФ — Петербурге, Москве, Казани, Омске и Астрахани.



Как сообщили вечером 5 июня в посольстве Казахстана в России, в городе на Неве в референдуме приняли участие все 514 человек, зарегистрировавшихся для участия.

