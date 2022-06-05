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    514 из 514. Как в Петербурге проголосовали по поправкам в конституцию Казахстана

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    В России более 1800 граждан Казахстана проголосовали на конституционном референдуме на избирательных участках, открытых в пяти городах РФ — Петербурге, Москве, Казани, Омске и Астрахани.

    Как сообщили вечером 5 июня в посольстве Казахстана в России, в городе на Неве в референдуме приняли участие все 514 человек, зарегистрировавшихся для участия.

    Напомним, в воскресенье в Казахстане прошел референдум по поправкам в конституцию. Всего в день плебисцита открылись свыше 10 тыс. участков, в том числе 65 в 52 зарубежных странах. По данным экзитполов, за изменения в конституции страны голоса отдали от 74% до 79% граждан Казахстана. В настоящий момент подсчёт голосов продолжается.

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