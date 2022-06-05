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    В Казахстане завершилось голосование на конституционном референдуме

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    1 комментарий

    В Казахстане завершилось голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. Как сообщает вечером 5 июня РИА Новости, на основной части республики оно закончилось в 17:00 мск, при этом в пяти регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях — из-за часовой разницы во времени референдум завершился на час позже.

    По данным на 20:00 по столице Казахстана, явка по стране составила 67,65%. Согласно местному законодательству, референдум считается состоявшимся в случае, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в голосовании.

    Итоги плебисцита пока не оглашаются.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением внести изменения в конституцию после январской попытки государственного переворота. Референдум призван закрепить окончательный переход страны от суперпрезидентской формы правления к президентской.

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    Комментарии (1)

    dragvs
    Даже Казахстан в отличие от России провёл референдум по конституции. Токаев очень интересный персонаж, отвернул Казахстан от России в сторону Китая, ловко отодвинул элиту Назарбаева от власти.
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