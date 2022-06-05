В Казахстане завершилось голосование на конституционном референдуме

В Казахстане завершилось голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. Как сообщает вечером 5 июня РИА Новости, на основной части республики оно закончилось в 17:00 мск, при этом в пяти регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях — из-за часовой разницы во времени референдум завершился на час позже.
По данным на 20:00 по столице Казахстана, явка по стране составила 67,65%. Согласно местному законодательству, референдум считается состоявшимся в случае, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в голосовании.
Итоги плебисцита пока не оглашаются.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением внести изменения в конституцию после январской попытки государственного переворота. Референдум призван закрепить окончательный переход страны от суперпрезидентской формы правления к президентской.