Экзитпол: За поправки в конституцию Казахстана проголосовали более 76% граждан страны

В Казахстане 79,4% граждан страны проголосовали за поправки в конституцию. Такие данные приводятся вечером 5 июня согласно экзитполу по заказу местного телеканала КТК.
По данным второго экзитпола, проведенного Институтом «Общественного мнения» по заказу телерадиокорпорации «31 канал», за поправки в конституцию проголосовали 74,8% граждан.
При этом, как информирует Институт комплексных социальных исследований СОЦИС-А, на результаты опроса которого ссылается ТАСС, за внесение изменений конституцию проголосовали 76,7% казахстанцев.
«Фонтанка» писала, что конституционный референдум в Казахстане состоялся в воскресенье.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил внести изменения в конституцию после январской попытки государственного переворота. Референдум призван закрепить окончательный переход страны от суперпрезидентской формы правления к президентской.