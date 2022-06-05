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    Экзитпол: За поправки в конституцию Казахстана проголосовали более 76% граждан страны

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    В Казахстане 79,4% граждан страны проголосовали за поправки в конституцию. Такие данные приводятся вечером 5 июня согласно экзитполу по заказу местного телеканала КТК.

    По данным второго экзитпола, проведенного Институтом «Общественного мнения» по заказу телерадиокорпорации «31 канал», за поправки в конституцию проголосовали 74,8% граждан.

    При этом, как информирует Институт комплексных социальных исследований СОЦИС-А, на результаты опроса которого ссылается ТАСС, за внесение изменений конституцию проголосовали 76,7% казахстанцев.

    «Фонтанка» писала, что конституционный референдум в Казахстане состоялся в воскресенье.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил внести изменения в конституцию после январской попытки государственного переворота. Референдум призван закрепить окончательный переход страны от суперпрезидентской формы правления к президентской.

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