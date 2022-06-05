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    «Кто чемпионы?» Смотрите, как фанаты встретили баскетбольный «Зенит» с чемпионским кубком

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    1 комментарий

    Баскетбольный клуб «Зенит» вернулся в Петербург из Москвы, где обыграл ЦСКА в седьмом матче финала Единой лиги ВТБ. Новоиспеченных чемпионов встречали около сотни болельщиков.

    Фанаты приветствовали команду вечером 5 июня кричалками и песнями. Игроки охотно фотографировались с болельщиками и дали прикоснуться к чемпионскому кубку. Вскоре они сели в автобус и уехали праздновать дальше. На выезде из аэропорта их встречала ещё группа фанатов синими файерами.

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    Напомним, что «Зенит» прервал гегемонию ЦСКА, который не проигрывал в Единой лиге ВТБ с 2011 года, в чемпионатах России — с 2002-го.

    В воскресенье, 5 июня, петербуржцы обыграли армейцев в финальной серии со счетом 4–3, при этом по ходу серии они проигрывали сначала 0–2, а потом 1–3. В решающей седьмой игре «Зенит» победил 81:75.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    я понимаю там за сохранение лесов в Африке бы боролись... а тут - кусок металла... этого я не понимаю...
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