«Зенит» — чемпион. Теперь и баскетбольный. Смотрите, как это было

Баскетбольный клуб «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Команда из Петербурга обыграла в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4–3.
По ходу серии сине-бело-голубые уступали сначала 0–2, потом 1–3, но после этого взяли три матча подряд. За решающим поединком в Москве 5 июня наблюдал корреспондент «Фонтанки». Посмотрите на эти эмоции и вы.
В решающей, седьмой игре «Зенит» также испытывал трудности. В третьей четверти петербуржцы остались без главного тренера: Хавьера Паскуаля выгнали с площадки за излишние эмоции и споры с арбитрами.
Титул чемпиона Единой лиги ВТБ выиграл кто-то кроме ЦСКА впервые с 2011 года, а титул чемпионов России — с 2002-го.