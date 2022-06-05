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    «Зенит» — чемпион. Теперь и баскетбольный. Смотрите, как это было

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    Баскетбольный клуб «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Команда из Петербурга обыграла в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4–3.

    По ходу серии сине-бело-голубые уступали сначала 0–2, потом 1–3, но после этого взяли три матча подряд. За решающим поединком в Москве 5 июня наблюдал корреспондент «Фонтанки». Посмотрите на эти эмоции и вы.

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    В решающей, седьмой игре «Зенит» также испытывал трудности. В третьей четверти петербуржцы остались без главного тренера: Хавьера Паскуаля выгнали с площадки за излишние эмоции и споры с арбитрами.

    Титул чемпиона Единой лиги ВТБ выиграл кто-то кроме ЦСКА впервые с 2011 года, а титул чемпионов России — с 2002-го.

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