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    Под Петербургом сняли на видео задержание подозреваемого в расправе над семейной парой, в которой выжила только женщина

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    8 комментариев

    В полиции показали, как брали подозреваемого в жестоком нападении на супружескую пару в Тульской области, искавшего спасения в Петербурге. Его напарник рванул в Москву, но также не преуспел.

    МВД РФ

    Видео 5 июня публикует МВД России. На кадрах — белый автомобиль, который дорожная полиция прижимает к обочине трассы. Дальше регистратор запечатлел, как пассажира заковывают в наручники.

    Это приезжий из Средней Азии, среди примет которого шрам на лбу. На поиски мужчины правоохранителей Тульской области и коллег из соседних регионов ориентировали воскресным утром после того, как 50-летняя хозяйка дома под Тулой рассказала о нападении наёмных рабочих.

    По предварительным данным «Фонтанки», женщина была ранена, её муж погиб, из дома исчезли порядка двух миллионов рублей. Один из подозреваемых позднее был замечен в районе Твери в белом «Хёндэ Солярис», который направлялся в сторону Петербурга. Полицейских предупреждали, что у пассажира может быть нож.

    Автомобиль остановили на трассе М-11 в Тосненском районе Ленобласти. Ещё одного предполагаемого налётчика задержали в аэропорту «Жуковский»: из Москвы он планировал улететь на родину.

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    Комментарии (8)

    Vasya11
    Всех "трудовых", без исключееия мигрантов, прежде чем официально оформлять на работу в РФ, направлять на фронт. В качестве проверки на дружественность.
    Чтобы могли оправдать доверие российских граждан с накопительным счётом в случае попадалова на штрафы.
    Не говоря уже о возмещении материальеого ущерба с моральным.
    Там научатся разговаривать и ценить жизнь русского народа.
    Да и свою тоже!!!
    Local
    Чётко сработали и задержали. Молодцы!
    AndrewBarsik
    До сих пор есть наивные люди, которые считают, что к нам едут, чтобы работать, а не чтобы убивать.
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