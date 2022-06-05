Под Петербургом сняли на видео задержание подозреваемого в расправе над семейной парой, в которой выжила только женщина

В полиции показали, как брали подозреваемого в жестоком нападении на супружескую пару в Тульской области, искавшего спасения в Петербурге. Его напарник рванул в Москву, но также не преуспел.

Видео 5 июня публикует МВД России. На кадрах — белый автомобиль, который дорожная полиция прижимает к обочине трассы. Дальше регистратор запечатлел, как пассажира заковывают в наручники.



Это приезжий из Средней Азии, среди примет которого шрам на лбу. На поиски мужчины правоохранителей Тульской области и коллег из соседних регионов ориентировали воскресным утром после того, как 50-летняя хозяйка дома под Тулой рассказала о нападении наёмных рабочих.

