Подозреваемые в смертельном разбое разлетелись по столицам. Пока лицо со шрамом ловили в Петербурге, его напарник добрался до Москвы

Двоих наёмных рабочих задержали после налёта на хозяйский дом в Тульской области. Один попался по дороге в Петербург, второй успел добраться до аэропорта в Москве, рассчитывая раствориться на родине.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, незадолго до пяти часов утра 5 июня в тульскую полицию позвонила 50-летняя местная жительница, рассказавшая о нападении наёмных работников. По её словам, двое мигрантов вместо помощи по хозяйству накануне вечером силой вынесли деньги, планшет и ювелирные украшения, прихватив напоследок телефон пострадавшей.
По предварительной информации «Фонтанки», похищено порядка 2 миллионов рублей, женщина была серьёзно ранена.
Полицейским хозяйка сказала, что в момент нападения в доме был её 53-летний супруг, но что с ним случилось, она не знает. Следственно-оперативная группа нашла его тело со следами насильственной смерти неподалёку от участка.
На поиск подозреваемых ориентировали тульскую полицию и коллег из соседних регионов. Особое внимание проявили в Петербурге и области — белый «Хёндэ Солярис», на пассажирском месте которого сидел подозреваемый с приметой в виде шрама на лбу, был замечен в районе Твери и двигался по направлению к городу на Неве.
Его задержали на трассе М-11 в Тосненском районе Ленобласти. Предполагаемого соучастника полиция настигла в международном аэропорту Жуковский. Гражданин одной из среднеазиатских стран надеялся вылететь из Москвы на родину.