Подозреваемые в смертельном разбое разлетелись по столицам. Пока лицо со шрамом ловили в Петербурге, его напарник добрался до Москвы

Двоих наёмных рабочих задержали после налёта на хозяйский дом в Тульской области. Один попался по дороге в Петербург, второй успел добраться до аэропорта в Москве, рассчитывая раствориться на родине.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, незадолго до пяти часов утра 5 июня в тульскую полицию позвонила 50-летняя местная жительница, рассказавшая о нападении наёмных работников. По её словам, двое мигрантов вместо помощи по хозяйству накануне вечером силой вынесли деньги, планшет и ювелирные украшения, прихватив напоследок телефон пострадавшей.

По предварительной информации «Фонтанки», похищено порядка 2 миллионов рублей, женщина была серьёзно ранена. Полицейским хозяйка сказала, что в момент нападения в доме был её 53-летний супруг, но что с ним случилось, она не знает. Следственно-оперативная группа нашла его тело со следами насильственной смерти неподалёку от участка.

На поиск подозреваемых ориентировали тульскую полицию и коллег из соседних регионов. Особое внимание проявили в Петербурге и области — белый «Хёндэ Солярис», на пассажирском месте которого сидел подозреваемый с приметой в виде шрама на лбу, был замечен в районе Твери и двигался по направлению к городу на Неве.