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    Подозреваемому в разбое не дали спрятаться в Петербурге. Он рванул в бега с миллионами, оставив после себя убитого и раненую

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    5 комментариев

    В Тосненском районе Ленобласти петербургские полицейские остановили белый «Хёндэ», на котором из-под Тулы после разбойного нападения уехал подозреваемый со шрамом на лбу. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 июня.

    Наряды полиции Петербурга и области ориентировали на поиски белого «Хёндэ Солярис» воскресным утром. Автомобиль, а точнее его пассажира со шрамом на лбу искали коллеги из Тульской области, где произошло нападение на ферме. По предварительным данным, преступник похитил 2 миллиона рублей, оставив после себя погибшего мужчину и женщину с серьёзными травмами.

    «Хёндэ» был замечен в районе Твери, автомобиль двигался в сторону Петербурга. Добраться до города ему не дали. Машину остановили на 552-м километре трассы М11 в Тосненском районе Ленобласти. Нашлись ли у пассажира исчезнувшие из дома миллионы, уточняется.

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    Комментарии (5)

    Vvs Spb
    С такой политикой , скоро к сожалению это будет нормой. Государство занято удержаним власти, а не экономики.
    265101847
    Зато не 90- все!
    OttoVonNasmorck
    Миллионы пока не нашлись, но шрам на лбу уже появился.
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