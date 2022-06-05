Подозреваемому в разбое не дали спрятаться в Петербурге. Он рванул в бега с миллионами, оставив после себя убитого и раненую

В Тосненском районе Ленобласти петербургские полицейские остановили белый «Хёндэ», на котором из-под Тулы после разбойного нападения уехал подозреваемый со шрамом на лбу. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 июня.
Наряды полиции Петербурга и области ориентировали на поиски белого «Хёндэ Солярис» воскресным утром. Автомобиль, а точнее его пассажира со шрамом на лбу искали коллеги из Тульской области, где произошло нападение на ферме. По предварительным данным, преступник похитил 2 миллиона рублей, оставив после себя погибшего мужчину и женщину с серьёзными травмами.
«Хёндэ» был замечен в районе Твери, автомобиль двигался в сторону Петербурга. Добраться до города ему не дали. Машину остановили на 552-м километре трассы М11 в Тосненском районе Ленобласти. Нашлись ли у пассажира исчезнувшие из дома миллионы, уточняется.